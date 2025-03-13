Άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, μετά την λήξη της πορείας διαμαρτυρίας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αρχικά στα Προπύλαια και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία μέχρι το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Λόγω της πορείας είχε διακοπεί νωρίτερα η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αμαλίας, ωστόσο πλέον αποκαθίσταται.

Παράλληλα, άνοιξαν και οι σταθμοί του μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα».

Νωρίτερα, η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε πως έγιναν έξι προσαγωγές σε ελέγχους πριν την έναρξη της πορείας.

Πηγή: skai.gr

