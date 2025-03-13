Λογαριασμός
Πορεία διαμαρτυρίας για τα Τέμπη στο κέντρο της Αθήνας - Άνοιξαν οι σταθμοί του μετρό (Φωτό)

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια και κατέληξαν μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη - 6 προσαγωγές από την ΕΛΑΣ 

UPDATE: 14:45
Σύνταγμα

Άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, μετά την λήξη της πορείας διαμαρτυρίας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αρχικά στα Προπύλαια και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία μέχρι το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Πορεία Τέμπη

Πορεία Τέμπη

Πορεία Τέμπη

Πορεία Τέμπη

Πορεία Τέμπη

Πορεία Τέμπη

Λόγω της πορείας είχε διακοπεί νωρίτερα η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αμαλίας, ωστόσο πλέον αποκαθίσταται. 

Παράλληλα, άνοιξαν και οι σταθμοί του μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα». 

Νωρίτερα, η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε πως έγιναν έξι προσαγωγές σε ελέγχους πριν την έναρξη της πορείας.

TAGS: Τέμπη Πορεία Σύνταγμα Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
