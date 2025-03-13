Οικιακή βοηθός κατηγορείται ότι «ξάφριζε» ηλικιωμένη την οποία φρόντιζε, στην Κατερίνη, αρπάζοντας χρήματα και χρυσαφικά από το σπίτι της καθώς και ποσά από τον τραπεζικό της λογαριασμό.

Συνολικά απέσπασε 150.000 ευρώ, ποσό το οποίο «επένδυσε» αγοράζοντας αυτοκίνητο, ηλεκτρικό σκούτερ και διάφορα προϊόντα από εμπορικά καταστήματα.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε από την 77χρονη παθούσα, και εις βάρος της 44χρονης οικιακής βοηθού σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και υπεξαίρεση.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, κατά το χρονικό διάστημα από τις αρχές του 2024 έως τον τρέχοντα μήνα, η 44χρονη φέρεται να αφαίρεσε από το σπίτι της ηλικιωμένης 17.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και λίρες, αξίας 6.500 ευρώ.

Επιπλέον, η ίδια κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε 132.000 ευρώ από τον τραπεζικό λογαριασμό της καταγγέλλουσας, χρησιμοποιώντας τραπεζική κάρτα που της είχε παραχωρηθεί για την κάλυψη των αναγκαίων εξόδων διαβίωσης της ηλικιωμένης.

«Μέρος των χρηματικών ποσών δαπάνησε για την αγορά αυτοκινήτου, ηλεκτρικού οχήματος και για διάφορες άλλες αγορές από καταστήματα», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι της 44χρονης κατηγορούμενης βρέθηκαν το χρηματικό ποσό των 28.970 ευρώ, μέρος των κλοπιμαίων και μία τραπεζική κάρτα με τα στοιχεία της ηλικιωμένης (τα οποία και θα αποδοθούν στη νόμιμο κάτοχό τους), ενώ εξωτερικά του σπιτιού της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα.

Η εις βάρος της σχηματισθείσα δικογραφία διαβιβάζεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

