Ενοχή για 12 κατηγορουμένους ζήτησε εισαγγελέας της έδρας Σταματίνα Περιμένη, ενώ πρότεινε την απαλλαγή 9 προσώπων στη δίκη για τους 104 νεκρούς στο Μάτι.

Ειδικότερα, η Εισαγγελέας της Έδρας του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, ζήτησε την ενοχή κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων στελέχη της Πυροσβεστικής, η τότε Περιφερειάρχης, ο τότε Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και ο τότε Δήμαρχος Ραφήνας -Πικερμίου.

Η πρόταση της Εισαγγελέως για τους 21 κατηγορούμενους είναι η εξής:

Να κηρυχθούν ένοχοι :

Ο τότε Αρχηγός Σωτήρης Τερζούδης διότι όφειλε να έχει αναλάβει τις εντολές.

Ο τότε υπαρχηγός Βασίλης Ματθαιόπουλο: Ως έμπειρος αξιωματικός γνώριζε ότι μια τέτοια φωτιά με αυτές τις συνθήκες που οδηγούσε αν δεν καταστράφηκε σε απώλειες ζωών.

Ο τότε Διοικητής του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) της Πυροσβεστικής Ιωάννη Φωστιέρη διότι δεν αξιολόγησε τις πληροφορίες που έφθαναν για τη φωτιά και την επικινδυνότητά της .

Ο τότε Διευθυντής του 199 Χρήστος Γκολφίνος διότι δεν αξιοποίησε τις πληροφορίες που λάμβανε από τον κόσμο . Επίσης διότι απομάκρυνε οχήματα κρίσιμα για την πυρκαγιά και γενικά την περιοχή.

Ο τότε Διευθυντής του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας Πυροσβεστικής Φίλιππος Παντελεάκος γιατί δεν συντόνισε τις υπηρεσίες για την ενημέρωση και ειδοποίηση πολιτών

Ο τότε Διοικητής του ΠΣ Νέας Μάκρης, πρώτος επιτόπιος επικεφαλής, καθώς δεν ενημέρωσε για την κατάσταση της πυρκαγιάς καθώς και δεύτερος επιτόπιος επικεφαλής, τότε Διοικητής της Διοίκησης Πυροσβεστικής Αθηνών γιατί παρέλειψε να ενημερώσει για τις συνθήκες της πυρκαγιάς.

Ενοχή για τον Χαράλαμπο Χιώνη, τον τρίτο επιτόπιο επικεφαλής, γιατί δεν ενημέρωσε για την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί από την εξέλιξη της φωτιάς.

Απαλλαγή Χρήστου Λάμπρη εναέριου συντονιστή στο ελικόπτερο της Πυροσβεστικής. Δεν βρίσκω αμέλεια ή παράβαση καθηκόντων είπε η Εισαγγελέας.

Αντίστοιχα απαλλαγή για τον Χρήστο Δροσόπουλο.

Για τον Χρήστο Πορτοζούδη τότε διοικητικής υπηρεσίας Εναέριων Μέσων ΠΣ, απαλλαγή διότι δεν είχε αρμοδιότητα να εισηγηθεί οτιδήποτε.

Απαλλαγή για τον Στέφανο Κολοκούρη , τότε Διοικητή 1ης ΕΜΑΚ διότι δεν προκύπτει ότι αμέλησε τα καθήκοντά του.

Απαλλαγή για τον Χαράλαμπο Συρογιάννη, τότε υποδιοικητή της Υπηρεσίας Εναερίων της Αστυνομίας. Ουδέποτε έλαβε χώρα εντολή και δεν την εξέτασε.

Ένοχος ο Ιωάννης Καπάκης τότε Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας καθώς «ουδέν έπραξε» για τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Συνετέλεσε αιτιώδους στο αποτέλεσμα που επήλθε.

Ενοχή για τότε Περιφερειάρχη Ρένα Δούρου. Είχε αρμοδιότητα Πολιτικής Προστασίας όπως και την αρμοδιότητα σύγκλισης του μηχανισμού. Είχε υποχρέωση να ενημερωθεί και εν συνεχεία να ενημερώσει και να συνεργαστεί με αρμόδιους φορείς και τοπικούς παράγοντες για την Προστασία των πολιτών.

Ενοχή για τον τότε Δήμαρχο Ραφήνας - Πικερμίου Ευάγγελο Μπουρνούς γιατί παρέλειψε την ενημέρωση πολιτών και τη λήψη μέτρων πολιτικής προστασίας.

Απαλλαγή για τον τότε Δήμαρχο Μαραθώνα Ηλία Ψινάκη λόγω αοριστίας της κατηγορίας που αφορά καθαρισμούς .

Με την ίδια σκεπτική απαλλαγή για τους Βάιο Θανάσια τότε αντιδήμαρχο Μαραθώνα, τότε αντιδήμαρχο του, Αντώνη Παλπατζή και τον τότε Δήμαρχο Πεντέλη Δημήτριο - Στέργιο Καψάλη.

Τέλος ενοχή για τον κάτοικο Νταού Πεντέλης, Κωνσταντίνου Αγγελόπουλο, καθώς η φωτιά ξέσπασε έξω από το σπίτι του.

Το δικαστήριο πλέον θα σταθμίσει τα ζητήματα που έθεσε η εισαγγελική λειτουργός και αφού ακούσει και τις τοποθετήσεις των συνηγόρων Υποστήριξης της Κατηγορίας και Υπεράσπισης, που ξεκινούν την Τρίτη, θα εκδώσει την απόφαση του για τη φονικότερη πυρκαγιά που έχει ζήσει η χώρα.





