Πολυλίμνιο Μεσσήνης: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια τουριστών

Εντοπίστηκαν τέσσερις τουρίστες, δυο άνδρες και δυο γυναίκες, οι οποίοι είχαν πάρει ένα μονοπάτι βορειανατολικά από το Πολυλίμνιο, χάθηκαν και εγκλωβίστηκαν σε άγνωστη σε αυτούς περιοχή.

Ο ένας, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, είχε τραυματιστεί ελαφρά σε χέρι και πόδι και τον ανέσυραν οι πυροσβέστες με φορείο.

Τον παρέλαβε ασθενοφόρο και μεταφέρεται προληπτικά στο νοσοκομείο της Καλαμάτας για εξετάσεις

Την επιχείρηση πραγματοποίησε κλιμάκιο της Π.Υ. Γαργαλιάνων.

