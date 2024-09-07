«Σαφάρι» της ΕΛ.ΑΣ για την παραβατικότητα στους κόλπους των ταξί

Στοχευμένες δράσεις πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 7 Σεπτεμβρίου 2024 από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, με σκοπό τον εντοπισμό και την –κατά περίπτωση- σύλληψη και βεβαίωση παραβάσεων σε επαγγελματίες οδηγούς ΤΑΞΙ στην Αττική.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στους Σταθμούς Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού και Λιοσίων, περιμετρικά του Λιμένα Πειραιά και στην περιοχή της Ακρόπολης, με αποτέλεσμα τη σύλληψη -3- οδηγών και τη βεβαίωση -99- παραβάσεων.

Ειδικότερα συνελήφθησαν -3- οδηγοί –κατά περίπτωση- για κατοχή πλαστής ειδικής άδειας οδήγησης ταξί και για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου από τις κείμενες διατάξεις, ενώ περαιτέρω ακολουθήθηκε η τακτική διαδικασία υποβολής μηνύσεων για άλλους -6- οδηγούς, -5- εκ των οποίων εισέπρατταν υπερβολικό κόμιστρο και -1- στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης.

Οι -99- παραβάσεις αφορούσαν:

-63- Πειθαρχικές παραβάσεις:

-15- για στέρηση ειδικής άδειας οδήγησης ταξί.

-30- για μη χρήση ταξιμέτρου κατά την οδήγηση.

-6- για υπερβολικό κόμιστρο.

-2- για πλαστές ειδικές άδειες οδήγησης ταξί.

-1- για ληγμένη ειδική άδεια οδήγησης ταξί.

-3- για τοποθέτηση ταξιμέτρου σε δυσδιάκριτη θέση.

-4- για υπέρβαση του προβλεπόμενου χρόνου απόσυρσης ταξί.

-2- λοιπές.

-36- παραβάσεις «Περί ΚΟΚ»:

-5- για δυσδιάκριτη πινακίδα κυκλοφορίας.

-9- για στέρηση ισχύοντος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ).

-3- για αντικανονική χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη οδήγηση.

-1- για στέρηση της προβλεπόμενης κατηγορίας άδειας ικανότητας οδήγησης.

-18- λοιπές.

Στο ως άνω πλαίσιο αφαιρέθηκαν -2- άδειες ικανότητας οδήγησης, -9- άδειες κυκλοφορίας, -2- ειδικές άδειες οδήγησης ταξί, -5- ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας και -3- μονές πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ περαιτέρω ακινητοποιήθηκαν -4- ταξί.

Για όλες τις ανωτέρω παραβάσεις επιβλήθηκαν τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και ενημερώθηκαν τα αρμόδια Πειθαρχικά Συμβούλια οδηγών ταξί για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών επαγγελματιών οδηγών και την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους μετακινούμενους πολίτες, θα συνεχισθούν.

