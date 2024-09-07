Μεσσήνη: Πτώση βράχου στο Πολυλίμνιο – Επιχείρηση ανάσυρσης 2 τραυματιών

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τος 3 σήμερα (7/9) το απόγευμα στην περιοχή της Χαραυγής στο Πολυλίμνιο του δήμου Μεσσήνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένας βράχος αποκολλήθηκε με αποτέλεσμα να τραυματίσει δυο άτομα, έναν άνδρα και μια γυναίκα, από μια παρφέα 4 ατόμων, που βρίσκονταν ως επισκέπτες στην περιοχή.

Για το συμβάν, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, έλαβε γνώση η αστυνομία μέσω του αριθμού 112.

Η γυναίκα τραυματίστηκε στο χέρι και το πόδι, ενώ ελαφρότερα έχει τραυματιστεί ο άνδρας.

Στο σημείο αυτή την ώρα έχει στηθεί επιχείρηση ανάσυρσης από την Π.Υ. Γαργαλιάνων, λόγω του δύσβατου δρόμου, ενώ στο σημείο βρίσκεται τόσο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όσο και γιατρός για να δώσει πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, οι οποίοι στη συνέχεια θα διακομιστούν στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Πριν από 8 χρόνια, το 2016, στο ίδιο σημείο, μια 24χρονη είχε χάσει τη ζωή της από πτώση βράχου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.