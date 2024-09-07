Ηράκλειο: 13χρονη κατήγγειλε τον σύντροφο της μητέρας της για ασέλγεια κι απειλή

Δεκατριάχρονη από τη Βουλγαρία, κατέθεσε στην αστυνομία ότι το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (5/9), ο 25χρονος σύντροφος της μητέρας της με καταγωγή από τη Συρία, μπήκε στο δωμάτιό της, την απείλησε και προέβη σε γενετήσιες πράξεις παρά τη θέλησή της.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 13χρονης, την επόμενη μέρα, η μητέρα της τη χτύπησε και την απείλησε.

Το θύμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, με τη βοήθεια φιλικού προσώπου, πήγε στην αστυνομία και προχώρησε σε καταγγελία εναντίον της μητέρας της και του συντρόφου της.

Οι δύο φερόμενοι ως δράστες, συνελήφθησαν.

Ο 25χρονος κατηγορείται για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια ενώ η μητέρα για ενδοοικογενειακή βία και απειλή.

Η 13χρονη θα υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Τα δύο μικρότερα παιδιά της οικογένειας, με μέριμνα των κοινωνικών υπηρεσιών, μεταφέρθηκαν προσωρινά σε σπίτια συγγενικών προσώπων.

