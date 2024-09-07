Αγωνία για ηλικιωμένο από Κοζάνη: Πήγε εκδρομή Κωνσταντινούπολη και εξαφανίστηκε

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες, στην Κωνσταντινούπολη, για τον εντοπισμό ενός Έλληνα, ηλικίας 78 ετών, από τα Σέρβια, ο οποίος φέρεται να έχει εξαφανιστεί από το απόγευμα της Πέμπτης, κοντά στην κεντρική πλατεία Ταξίμ, ενώ βρισκόταν σε εκδρομή με σύλλογο συνταξιούχων από την Κοζάνη.

Ήδη έχει ενημερωθεί το ελληνικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, ενώ έρευνες διεξάγουν οι αστυνομικές αρχές της πόλης, την ώρα που, στα Σέρβια, η οικογένεια του 78χρονου αγωνιά για την τύχη του.

Όπως αναφέρει με ανάρτηση στο Facebook η κόρη του Ντίνα Παπαδημητρίου:

“Ο μπαμπάς μου εξαφανίστηκε στην Κωνσταντινούπολη κοντά στην πλατεία Ταξίμ την Πέμπτη το απόγευμα. Ονομάζεται Δημήτρης (Μήτσος) Παπαδημητρίου, είναι 78 χρονών και έχει ύψος 1,66. Την μέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κόκκινη μπλούζα . Παρακαλώ όποιος γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει μαζί μας στα παρακάτω τηλέφωνα 6945413113, 6980375424, 6932368071 ή στην αστυνομία!

Σας παρακαλούμε κοινοποίηστε το για να το δει περισσότερος κόσμος

**Έχουν ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες αρχές.”

