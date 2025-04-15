Σε 80 θα ανέλθουν τα drones (Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) που θα διαθέτει η Πολιτική Προστασία κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο, έπειτα από δωρεά ύψους 6 εκατ. ευρώ του ΔΕΔΔΗΕ προς το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σημειώνεται ότι πρόκειται σχεδόν για διπλάσια σε σχέση με πέρυσι, όπου ο αριθμός τους έφτανε τα 47.

Η δωρεά αφορά στη μίσθωση 80 Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) και την παροχή σχετικού πτητικού έργου, με στόχο την εναέρια επιτήρηση επιλεγμένων περιαστικών δασικών περιοχών. Βασικός σκοπός είναι η έγκαιρη προειδοποίηση και πρόληψη πυρκαγιών, καθώς και η κάλυψη λοιπών επιχειρησιακών αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την αντιπυρική περίοδο του 2025.

Τα ΣμηΕΑ περιλαμβάνουν τόσο τις εναέριες μονάδες παρακολούθησης όσο και τα αντίστοιχα επιχειρησιακά κέντρα διαχείρισης, εξασφαλίζοντας συνεχή και αξιόπιστη εποπτεία. Είναι εξοπλισμένα με προηγμένα συστήματα ανίχνευσης και τεχνητής νοημοσύνης για την παρακολούθηση κρίσιμων περιοχών και την άμεση αναγνώριση συμβάντων. Η επιτήρηση θα πραγματοποιείται σε 24ωρη βάση, καλύπτοντας πλήθος στρατηγικών δασικών περιοχών, με τα δεδομένα να μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο στις αρμόδιες αρχές για την έγκυρη λήψη αποφάσεων.

Παράλληλα, μέσω της εναέριας επιτήρησης, θα προστατεύονται κρίσιμες υποδομές, θα αποτρέπονται επιπτώσεις στο σύστημα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, θα παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για τον συντονισμό επίγειων δυνάμεων σε επιχειρησιακά συμβάντα, ενώ θα διευκολύνεται η χαρτογράφηση και αξιολόγηση ζημιών καθώς και η έρευνα για αγνοούμενους, τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα.

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, όσον αφορά στην πρόληψη αλλά και στην έγκυρη αντιμετώπιση των κινδύνων που θα έρθουν και το φετινό καλοκαίρι. Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία αλλά και τις δυνατότητες που μας δίνονται, μέσα από αυτήν την πολύ μεγάλη δωρεά του ΔΕΔΔΗΕ», επισήμανε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ευχαριστώντας τον οργανισμό του ΔΕΔΔΗΕ αλλά και τον διευθύνοντα σύμβουλο, Α. Μάνο «για την εξαιρετική συνεργασία που έχουν όλα αυτά τα χρόνια καθώς και για την συνεργασία στους καθαρισμούς στον τομέα ευθύνης τους».

Όπως είπε ο υπουργός, μέσα από αυτήν την μεγάλη προσφορά η οποία γίνεται φέτος, «δηλαδή 6 εκατ. ευρώ, που μας δίνουν τη δυνατότητα να ενοικιάσουμε υπηρεσίες για περίπου 80 drones, -διπλάσια σε σχέση με την περσινή χρονιά- θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα, προκειμένου να έχουμε την καλύτερη δυνατή ετοιμότητα, όσον αφορά την πρόληψη των πυρκαγιών για το φετινό καλοκαίρι».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο, όπως τόνισε, «έχει ενισχυθεί με ακόμα μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού» κυρίως το μόνιμο προσωπικό.

«Συνολικά, μαζί με τους εποχικούς, θα είμαστε στα 18.000 άτομα, άνδρες και γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος. Μαζί με τους χιλιάδες εθελοντές τόσο της Πυροσβεστικής όσο και των εθελοντικών οργανώσεων, με την αξιοποίηση των εναερίων μέσων που θα έχουμε -είτε από τον Εθνικό Στόλο, είτε από τα νοικιασμένα, βάσει της συμφωνίας- αλλά και με την αξιοποίηση του μεγάλου προγράμματος “ΑΙΓΙΣ”, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε αρκετά μέσα, και αυτή τη χρονιά άλλα και τα επόμενα χρόνια που θα ενισχυθεί ο εθνικός στόλος, προχωρούμε στον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό ενόψει του φετινού καλοκαιριού», υπογράμμισε ο κ. Κεφαλογιάννης.

«Στην ουσία κάνουμε άλλο ένα βήμα στο κομμάτι της πρόληψης», είπε ο υπουργός, ενώ ευχαρίστησε τον προκάτοχό του, Β. Κικίλια, ο οποίος, όπως ανέφερε, «μαζί με τον κ. Μάνο προετοίμασαν αυτή την πολύ μεγάλη δωρεά και μπορώ να πω ότι είμαστε ακόμα πιο ενισχυμένοι αυτό το καλοκαίρι».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε δήλωσή του τόνισε: «Η αντιπυρική προστασία των δασών μας, του φυσικού μας πλούτου, των κατοικημένων περιοχών και πάνω απ' όλα της ανθρώπινης ζωής, είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και μας υποχρεώνει σε μια κατάσταση διαρκούς ετοιμότητας και επαγρύπνησης.

Για τον λόγο αυτό, επιστρατεύουμε καλύτερα και σύγχρονα μέσα, ώστε να διαμορφώσουμε ένα σχέδιο πρόληψης που να θωρακίζει, πρωτίστως τις κοινότητες και το περιβάλλον, διασφαλίζοντας τελικά το αύριο του τόπου μας. Είναι χρέος μας προς την πατρίδα μας και τις επόμενες γενεές» ενώ ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές αυτής της πρωτοβουλίας.

Στην σημασία που έχει η δωρεά αυτή στην πρόληψη, αναφέρθηκε από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Αναστάσιος Μάνος.

«Με αυτή τη δωρεά επισφραγίζουμε μια εξαιρετική συνεργασία που είχαμε έως τώρα και με τα δύο υπουργεία και φυσικά προσβλέπουμε στην αλληλοϋποστήριξη μας για να συνεχίσουμε την αποτελεσματική και συντονισμένη μας προσπάθεια για όσο καιρό θα έχουμε την ευκαιρία και την ευθύνη να προστατεύουμε τους πολίτες μας, να προστατεύουμε τις υποδομές μας, να προστατεύουμε τη χώρα μας», σημείωσε.

Όπως είπε, η δωρεά αυτή και το συγκεκριμένο project είναι πολύ σημαντικό για τον ΔΕΔΔΗΕ, ενώ προσέθεσε ότι «με δεδομένη την ολοένα και συχνότερη εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων λόγω της κλιματικής αλλαγής, προτεραιότητα για τον ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί πλέον η προστασία των κρίσιμων υποδομών του από την εκδήλωση πυρκαγιών και η πρόληψη των επιπτώσεων τους στο Δίκτυο».

«Το τελευταίο διάστημα, σε στενή συνεργασία με την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς και με κεντρικό συντονισμένο σχεδιασμό, έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στην πρόληψη, με επιπλέον ενέργειες (επέμβαση σε αντιπυρικές ζώνες δασών, βαθιά κλαδέματα, ενίσχυση επιθεώρησης με έμφαση στα δίκτυα που βρίσκονται εντός δασικών περιοχών, έλεγχος με θερμοκάμερες κλπ).

Η σημερινή δωρεά αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της στρατηγικής», κατέληξε ο κ. Μάνος.

Σημειώνεται ότι κατά την περσινή αντιπυρική περίοδο, το σύστημα ΣμηΕΑ αναπτύχθηκε σε περιοχές υψηλού κινδύνου όπως: Αττική, Κορινθία, Αρκαδία, Βοιωτία, Λακωνία, Εύβοια, Θεσσαλονίκη, ο Εθνικός Δρυμός της Βάλια Κάλντα, ο Έβρος, η Δαδιά, η Ξάνθη και η Θάσος. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε για την επιτήρηση μεικτών ζωνών αυξημένης επικινδυνότητας, όπως οι περιαστικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, οι δασικές εκτάσεις της Δυτικής Ελλάδας και οι προστατευόμενες περιοχές της Ηπείρου.

Κατά την φετινή αντιπυρική περίοδο, το σύστημα επεκτείνεται σε νέες περιοχές υψηλού κινδύνου όπως η Κρήτη, η Ρόδος και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, όπου η δυσκολία πρόσβασης καθιστά την αερομεταφερόμενη επιτήρηση απαραίτητη. Στόχος είναι η ενίσχυση της δυνατότητας έγκαιρης προειδοποίησης και αποτελεσματικής παρακολούθησης, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ανταπόκρισης των αρμόδιων φορέων και στην προστασία των δασικών και φυσικών πόρων της χώρας.

Παρόντες στην έναρξη της διαδικασίας της δωρεάς ήταν ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος ΠΣ Θεόδωρος Βάγιας, ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ Αναστάσιος Μάνος, η γενική διευθύντρια Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ Βασιλική Νταλή, ο γενικός διευθυντής Επιχειρησιακού Κινδύνου και Συντονισμού του ΔΕΔΔΗΕ Μιχαήλ Παπαδόπουλος, ο γενικός διευθυντής Στρατηγικής και Μετασχηματισμού του ΔΕΔΔΗΕ Δημήτριος Παζαϊτης και η διευθύντρια της Διεύθυνσης Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας του ΔΕΔΔΗΕ Μελίνα Καλαμπόκα.

Πηγή: Skai.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.