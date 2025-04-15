Τρεις επίδοξοι διαρρήκτες συνελήφθησαν όταν εγκλωβίστηκαν σε ταράτσα πολυκατοικίας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Κρατώντας φακούς και μεταλλικό διαρρηκτικό εργαλείο έγιναν αντιληπτοί από περίοικους που ενημέρωσαν την 'Αμεση Δράση για να ακολουθήσει η επ' αυτοφώρω σύλληψή τους.

Πρόκειται για τρεις Γεωργιανούς για τους οποίους προέκυψε από την αστυνομική έρευνα ότι είχαν διαρρήξει τρεις εισόδους πολυκατοικιών στην ίδια περιοχή.

Στο μεταξύ, δύο Έλληνες συνελήφθησαν επειδή αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν μεταλλικά αντικείμενα και πάνελ οροφής από αποθήκη στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Εδέσσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

