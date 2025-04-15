Στα δίχτυα απάτης βρέθηκε μία γυναίκα 61 ετών στο Αίγιο. Σύμφωνα με το tempo24.news, άνδρας που συστήθηκε ως «γιατρός» επικοινώνησε διαδικτυακά με τη 61χρονη και αφού οι δυο τους γνωρίστηκαν έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιό του.

Συνομιλώντας μαζί της μέσω facebook, την έπεισε για την ιστορία του, σύμφωνα με την οποία ήταν εγκλωβισμένος σε χώρα της Αφρικής και πως έπρεπε να βρει τρόπο να επιστρέψει στην Ελλάδα. Η γυναίκα ευαισθητοποιήθηκε από τα λόγια του και έτσι δεν άργησε να έρθει η ώρα που θα του έβαζε τα πρώτα χρήματα σε λογαριασμό προκειμένου να διευκολύνει οικονομικά τον επαναπατρισμό του.

Το ίδιο έγινε και άλλες φορές μέχρι που ο «εγκλωβισμένος γιατρός» εξαφανίστηκε έχοντας όμως καταφέρει να αποκομίσει από την 61χρονη το ποσό των 11.310 ευρώ σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Τότε η γυναίκα κατάλαβε πως είχε πέσει θύμα απάτης και αναγκάστηκε να καταγγείλει τα όσα είχαν συμβεί στην Αστυνομία.

Να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που επιτήδειοι προσεγγίζουν γυναίκες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, της οποίες σε κάποιες περιπτώσεις πείθουν να τους καταβάλουν χρηματικά ποσά υποσχόμενοι πως με τον ερχομό τους στην Ελλάδα θα συνάψουν σχέσεις ή ακόμη και πως θα παντρευτούν και θα ζήσουν μαζί. Γι' αυτό και η Αστυνομία συνιστά προσοχή και καλεί να αποφεύγονται οι συνομιλίες με αγνώστους μέσω του διαδικτύου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.