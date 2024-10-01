Λογαριασμός
Καρέ- καρέ η διάσωση των ναυαγών ανοιχτά της Λέρου από Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας - Δείτε το βίντεο

Ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας διέσωσε τους 8 Πολωνούς που ναυάγησαν όταν το ιστιοφόρο τους βυθίστηκε στα Λέβιθα ανοιχτά της Λέρου

διάσωση

Βίντεο με τη διάσωση των 8 Πολωνών που ναυάγησαν όταν το ιστιοφόρο τους βυθίστηκε στα Λέβιθα ανοιχτά της Λέρου, έδωσε στη δημοσιότητα η Πολεμική Αεροπορία.

Δείτε το βίντεο με τη διάσωση των ναυαγών:

Πηγή: skai.gr

TAGS: πολεμική αεροπορία ελικόπτερο διάσωση
