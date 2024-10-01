Βίντεο με τη διάσωση των 8 Πολωνών που ναυάγησαν όταν το ιστιοφόρο τους βυθίστηκε στα Λέβιθα ανοιχτά της Λέρου, έδωσε στη δημοσιότητα η Πολεμική Αεροπορία.

Δείτε το βίντεο με τη διάσωση των ναυαγών:

Τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2024, Ε/Π Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας εκτέλεσε αποστολή Διάσωσης 8 Ναυαγών στη θαλάσσια περιοχή Δ. Λέρου#SAR #SuperPuma #HAF pic.twitter.com/hUYyWd1N6e — Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) October 1, 2024

Πηγή: skai.gr

