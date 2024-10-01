Κρατούμενος βρέθηκε νεκρός μέσα στο ΑΤ Ομόνοιας

Του Μάκη Συνοδινού

Νεκρός μέσα στο κελί που κρατείτο στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας εντοπίστηκε 29χρονος υπήκοος Μπαγκλαντές.

Οι αστυνομικοί το αντιλήφθηκαν το πρωί, ενώ σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 29χρονος αυτοκτόνησε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πληροφορίες αναφέρουν πως είχε συλληφθεί για φθορά περιπολικού.

Λίγες μέρες μετά τις καταγγελίες που είδαν το φως για τον βασανισμό 37χρονου Πακιστανού στο ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα, γεννώνται πολλά ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη στο ΑΤ Ομόνοιας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.