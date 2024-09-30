Από ελικόπτερο διεσώθησαν οι 8 επιβαίνοντες ιστιοφόρου σκάφους που βυθίστηκε κοντά στη νησίδα «Τα Λέβιθα»

Σώοι και καλά στην υγεία τους περισυνελέγησαν από ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας οι 8 επιβαίνοντες ιστιοφόρου σκάφους που βυθίστηκε υπό αδιευκρίνιστη αιτία στη θαλάσσια περιοχή 3,4 ναυτικά μίλια της νησίδας "Τα Λέβιθα" στα Δωδεκάνησα.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στην Κω. Οι επιβάτες του ιστιοφόρου υπήκοοι Πολωνίας που κατάφεραν επιβιβαστούν σε βοηθητικό σκάφος του ιστιοφόρου κάλεσαν σε βοήθεια μέσω του 112.

Σημειώνεται ότι στη θαλάσσια περιοχή έπνεαν άνεμοι έντασης 7 μποφόρ.

Στο σημείο του συμβάντος είχαν σπεύσει για βοήθεια Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης του Λιμενικού και φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού.

