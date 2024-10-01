Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα και τραυματίες λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένα φουγάρο από πολυκατοικία αποκολλήθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων, και έπεσε πάνω σε τραπεζοκαθίσματα.

Σύμφωνα με το thestival εκείνη την ώρα έπνεαν δυνατοί άνεμοι

Σύμφωνα με ανάρτηση του αντιδημάρχου Καθαριότητας, Γιώργου Δημαρέλου, το συμβάν σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Χρυσοστόμου Σμύρνης και Προξένου Κορομηλά και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές για την απομάκρυνση του επικίνδυνου φουγάρου.

Πηγή: skai.gr

