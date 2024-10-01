Καταζητούμενος στη Σερβία για εμπορία ναρκωτικών και απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση διεθνούς εντάλματος. Πρόκειται για 42χρονο Σέρβο, ο οποίος εντοπίστηκε στην περιοχή της Νεάπολης από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, που τού πέρασαν χειροπέδες.

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα, η συνδεόμενη με τα ναρκωτικά πράξη αφορά την περίοδο 2014, ενώ η απόπειρα ανθρωποκτονίας, από κοινού με άλλο άτομο, φέρεται να τελέστηκε τον περασμένο Ιούνιο (αμφότερες στην πατρίδα του).

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε σπίτι όπου διέμενε στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε και κατασχέθηκε μία συσκευασία με 61 γραμμάρια κάνναβης.

Ο καταζητούμενος θα οδηγηθεί διαδοχικά στους αρμόδιους εισαγγελείς, αφενός για να δρομολογηθεί η διαδικασία έκδοσής του στη Σερβία και αφετέρου για την ποσότητα κάνναβης που κατείχε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

