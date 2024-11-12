Στην Αμαλιάδα κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών - Σε νέα φάση οι έρευνες για τα νεκρά μωρά

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση πέντε νεκρών βρεφών. Κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έφθασε χθες το πρωί στην Αμαλιάδα, προκειμένου να παραλάβει τη δικογραφία για το θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη που έσβησε τον περασμένο Αύγουστο.

Μετά από αυτή την εξέλιξη ξεκινά νέος κύκλος καταθέσεων για τους θανάτους και των πέντε παιδιών. Στην υπόθεση μπαίνουν και τεχνικοί σύμβουλοι για να επανεξετάσουν τις ιατροδικαστικές εκθέσεις. Το κεντρικό πρόσωπο αυτής της υπόθεσης, η Ειρήνη, δίνει τις δικές της απαντήσεις για όλα όσα ακούγονται.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, χθες το πρωί κατέθεσε η ξαδέρφη της μητέρας του Παναγιωτάκη. Είναι αυτή που... διαψεύδει την Ειρήνη στον ισχυρισμό ότι το παιδί ήταν ζωντανό μέσα στο αυτοκίνητο. Η ίδια, επιμένει οτι το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του.

Η περιγραφή της Ειρήνης

Σε συνέντευξή της, η 24χρονη, για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη, είχε υποστηρίξει πως «...όπως βγήκε από το μπάνιο η μητέρα του, πάει και βλέπει τον Παναγιωτάκη που είχε κάτσει σκυμμένος, πάει να τον πάρει, δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Το είδε μόνη της ότι έπαθε κάτι, της λέω “τι λες;”… Προσπαθούσε να πάρει ανάσα, βάζω το παιδί στον καναπέ και έκανε εμετό, είχε κόκκινα μάτια, έκανε κι άλλο εμετό. Η Πόπη ήταν πίσω στο αυτοκίνητο δεν το είδε, της είπα “πάμε στο σπίτι να αλλάξω”».

Πατέρας: Είναι εγκληματική ενέργεια

Για τον πατέρα του παιδιού ο θάνατός του είναι εγκληματική ενέργεια. Η δικηγόρος του, Κατερίνα Μαυροειδή, μιλώντας στην Τασούλα Παπανικολάου, υποστηρίζει πως «…με τον ακαριαίο θάνατο του παιδιού, του μπήκαν υποψίες ότι δεν μπορεί ο θάνατος αυτός να είναι από παθολογικά αίτια. Είναι σίγουρος ότι υπάρχει -κατά τη δική του άποψη- εγκληματική ενέργεια από συγκεκριμένο άτομο»

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων είναι αυτός που θα εξετάσει από την πλευρά του πατέρα τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης του παιδιού. Αυτή τη στιγμή δεν αποκλείεται τίποτα.

Ο ίδιος τονίζει πως «…προφανώς κι όλα τα σενάρια είναι ανοικτά, κι όλοι αναζητούμε τη μία και μοναδική αλήθεια. Στη συγκεκριμένη υπόθεση έχουμε ήδη κάποια δεδομένα, για παράδειγμα τις μαρτυρίες των ανθρώπων που βρίσκονταν στο μικρό παιδί τα τελευταία λεπτά του θανάτου του και την πιστοποίηση από τους γιατρούς και ό,τι υπάρχει, ό,τι έγινε εντός της νοσηλευτικής μονάδας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.