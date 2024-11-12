Βαρδής Βαρδινογιάννης: Η απόπειρα δολοφονίας του από τη 17 Νοέμβρη

Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 91 χρόνων, γνώριζε από αντιξοότητες και κινδύνους έχοντας αναπτύξει αντιστασιακή δράση κατά της Χούντας, ωστόσο θα αντιμετωπίσει τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τη ζωή του σε ημέρες δημοκρατικής ομαλότητας.

Τον Νοέμβριο του 1990 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη επιτίθεται στον Βαρδή Βαρδινογιάννη σε μια καλά σχεδιασμένη επίθεση, με στόχο να προκαλέσει τρόμο και πολιτική αποσταθεροποίηση. Η 17Ν είχε στήσει καρτέρι και εκτόξευσε τρεις ρουκέτες, με τον επιχειρηματία να σώζεται λόγω της ισχυρής θωράκισης του οχήματός του, αλλά και της μη συντονισμένης πυροδότησης μιας βόμβας τοποθετημένης σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Οι τρομοκράτες είχαν στήσει ενέδρα στην πλατεία Διλβόη της Νέας Ερυθραίας. Η τρομοκρατική οργάνωση είχε σχεδιάσει λεπτομερώς την επίθεση, και οι ρουκέτες βρήκαν στόχο το αυτοκίνητο που επέβαινε ο επιχειρηματίας, όμως ο Βαρδινογιάννης σώθηκε χάρη στην πολύ ισχυρή θωράκιση του οχήματος. Στις 9.20 το πρωί, το αυτοκίνητό, μια ειδικά θωρακισμένη Mercedes που ονομαζόταν «θηρίο», «τανκς» και «κινητό φρούριο», χτυπήθηκε όπως είχε σχεδιαστεί, όμως δεν το καταστράφηκε, καθώς άντεξε τη δύναμη της έκρηξης λόγω της θωράκισής του. Ο ίδιος ο επιχειρηματίας βγήκε ζωντανός από την επίθεση.

Ο ίδιος, σε συνομιλία που είχε αμέσως μετά με τον στενό φίλο του Αντώνη Λιβάνη (τότε διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Ανδρέα Παπανδρέου) δήλωσε με παροιμιώδη ψυχραιμία και χιούμορ: «σούταρε πέναλτι ο Σαραβάκος και βρήκε το δοκάρι...».

«Το μεγάλο κτύπημα με το οποίο είχε απειλήσει η τρομοκρατική οργάνωση “17 Νοέμβρη”, στις τελευταίες προκηρύξεις της, πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί με μια καλοστημένη επιχείρηση που στόχο είχε τον επιχειρηματία κ. Βαρδή Βαρδινογιάννη. Τα μέλη της “17Ν” προσπάθησαν να δολοφονήσουν τον κ. Βαρδινογιάννη, με έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου μέσα στο οποίο, για μεγαλύτερη “σιγουριά”, είχαν εγκαταστήσει σύστημα εκτοξευόμενων ρουκετών. Παρά τη φοβερή έκρηξη η θωρακισμένη Μερσεντές του επιχειρηματία άντεξε ενώ οι τρεις ρουκέτες δεν βρήκαν, ευτυχώς, τον στόχο τους» σχολίαζε η Καθημερινή.

Ο ίδιος ο Βαρδής Βαρδινογιάννης απέκλειε πάντως το ενδεχόμενο πολιτικού κινήτρου πίσω από την επίθεση, δηλώνοντας άγνοια για τους λόγους που οδήγησαν τη 17Ν να τον δολοφονήσει.

Η επίθεση έγινε πρώτο θέμα διεθνώς. Μετά το χτύπημα, η 17 Νοέμβρη εξέδωσε πολυσέλιδη προκήρυξη αναλαμβάνοντας την ευθύνη επιχειρώντας να εξηγήσει τα κίνητρά της σε μια κοινή γνώμη που καταδίκασε άμεσα την απόπειρα δολοφονίας πέραν της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας.

Στην ομολογία του το 2002, ο συλληφθείς Χριστόδουλος Ξηρός παραδέχθηκε τη συμμετοχή του ίδιου στην απόπειρα δολοφονίας του Βαρδινογιάννη. Ο Ξηρός παραδέχθηκε πως στην επίθεση συμμετείχαν ο ίδιος και τρία ακόμα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης.

