Εννέα γυναίκες αναγνώρισαν τον «δράκο» του Περιστερίου - Τι ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς

Εννέα γυναίκες αναγνώρισαν τον «δράκο του Περιστερίου» στο πρόσωπο του 34χρονου Αιγύπτιου που συνελήφθη μετά τις επιθέσεις σε γυναίκες στο δρόμο της περιοχής, τις βραδινές ώρες.

«Είμαι οικογενειάρχης, ζω μόνιμα στην Ελλάδα, έχω δύο παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε; Εγώ δεν κάνω τέτοιες πράξεις», είπε στους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, στην οποία αντιστάθηκε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου στον ΣΚΑΪ.

Όπως είχε αποκαλύψει το skai.gr η ΕΛΑΣ είχε θέσει σε εφαρμογή σχέδιο εντοπισμού και σύλληψης του «δράκου» ρίχνοντας ως δόλωμα γυναίκες αστυνομικούς της ασφάλειας.

Ο δράστης έκανε το μοιραίο λάθος να ακολουθήσει μία από αυτές και να πέσει τελικά στη φάκα της αστυνομίας.

Όταν η αστυνομικός - δόλωμα κατάλαβε πως την ακολουθεί ο επιδειξίας έδωσε το σύνθημα στους συναδέλφους της οι οποίοι κινούνταν γύρω της μυστικά και αφού τον κυνήγησαν του φόρεσαν χειροπέδες

Η στιγμή της καταδίωξης και της σύλληψης του «δράκου» του Περιστερίου

Την καταδίωξη αλλά και τη σύλληψη του δράκου του Περιστερίου έφερε τη Δευτέρα στο φως το skai.gr. Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται ο επιδειξίας που σκόρπισε επί μέρες τον φόβο και τον τρόμο στην περιοχή καθώς νυχτερινές ώρες ακολουθούσε και παρενοχλούσε νεαρές κοπέλες να καταδιώκεται από τους αστυνομικούς της ασφάλειας και λίγο αργότερα να του φοράνε χειροπέδες.

