Στην εκπομπή «Στιγμιότυπα» στον ΣΚΑΪ 100,3, και στον Βασίλη Κουφόπουλο, μίλησε ο Μιχάλης Μπλέτσας διευθυντής πληροφορικής στο Media Lab του MIT και Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, για τις εξελίξεις στο παγκόσμιο τεχνολογικό στερέωμα.

Για τον Ιλον Μασκ: «Βαθιά προβληματική» η παρουσία του Ιλον Μασκ στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, «λόγω της σύγκρουσης συμφερόντων και του απρόβλεπτου χαρακτήρα του».

«Είναι ένας ζάμπλουτος άνθρωπος χωρίς βαθιά γεωπολιτική γνώση για τη θέση στην οποία βρίσκεται (ως υπουργός του Τραμπ), που κυνηγάει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα δικά του συμφέροντα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο διευθυντής πληροφορικής στο Media Lab του MIT μίλησε και για τον «τοξικό» ρόλο των social media – κυρίως του Facebook - στις προηγούμενες και στις πρόσφατες αμερικανικές προεδρικές εκλογές ενώ τόνισε ότι υπάρχει τρόπος «ανάσχεσης» της φοροδιαφυγής, η οποία παρατηρείται σε τεράστια κλίμακα στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Ακούστε όλη την συνέντευξη του Μιχάλη Μπλέτσα στο 11.43 της εκπομπής, πατώντας ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.