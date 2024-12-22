Ενδοοικογενειακή βία: Συνελήφθη κι άλλος αστυνομικός της Βουλής

Του Μάκη Συνοδινού

Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, όπου πρωταγωνιστής είναι αστυνομικός που υπηρετεί στην ασφάλεια της Βουλής φέρνει στο φως της δημοσιότητας το skai.gr.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, σήμερα το πρωί ο 38χρονος αστυνομικός συνελήφθη στην οικία του στη Νέα Σμύρνη καθώς χθες το απόγευμα η πρώην σύζυγος του πέρασε την πόρτα του ΑΤ Νέας Ιωνίας και κατέθεσε μήνυση σε βάρος του αστυνομικού για ενδοοικογενειακή βία. Ο αστυνομικός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, σε ώρα που δεν βρισκόταν σε υπηρεσία, και πλέον ακολουθούνται τα προβλεπόμενα.

Ο αστυνομικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα αμέσως μόλις η υπηρεσία έλαβε γνώση για την εξέλιξη.

Σύμφωνα με την κατάθεση της 32χρονης γυναίκας, στις 21 Δεκεμβρίου ο αστυνομικός την απείλησε τηλεφωνικά ενώ στους αστυνομικούς ανέφερε και περιστατικά βίας που είχε περάσει στα χέρια του κατά το παρελθόν.

Η γυναίκα δέχθηκε και εγκατέστησε το panic button στο κινητό της.

Τι λένε κοινοβουλευτικές πηγές

Σύμφωνα με πηγές της Βουλής για τη συγκεκριμένη υπόθεση, η ΕΛΑΣ ενημέρωσε σχετικά την Υπηρεσία Ασφάλεια της Βουλής για τη μήνυση κατά του αστυνομικού χθες Σάββατο, αργά το απόγευμα και τη σύλληψή του στο πλαίσιο αυτοφώρου.

Διευκρινίζουν επίσης ότι ο αστυνομικός βρισκόταν εκτός υπηρεσίας (θα έπιανε υπηρεσία σήμερα το απόγευμα μετά την παρέλευση αυτοφώρου), γι' αυτό και η σύλληψη έγινε εκτός χώρου της Βουλής από την ΕΛΑΣ.

Από σήμερα πρωί ο συγκεκριμένος αστυνομικός τέθηκε εκτός Βουλής, ενώ αύριο θα εκδικαστούν οι δύο μηνύσεις (αστυνομικός και σύζυγος έχουν αλληλομηνυθεί).

Ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο φάκελος του αστυνομικού δεν είχε πειθαρχικά παραπτώματα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για το περιστατικό:

«Σχετικά με ρεπορτάζ και δημοσιεύματα τα οποία αφορούν αστυνομικό ο οποίος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζονται τα εξής:

Απογευματινές ώρες χθες (21-12-2024) η πρώην σύζυγος του αστυνομικού, υπέβαλλε για πρώτη φορά καταγγελία σε βάρος του σχετικά με περιστατικά που έχουν λάβει χώρα από το 2019 και εμπίπτουν στο νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας. Μεταξύ αυτών, κατήγγειλε και περιστατικό απειλής, το οποίο, σύμφωνα με την καταγγελία, διαπράχθηκε εντός ορίων του αυτοφώρου.

Στο πλαίσιο αυτό, από την αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί Ενδοοικογενειακής Βίας, ενώ ο αστυνομικός αναζητήθηκε και συνελήφθη.

Παράλληλα από την Υπηρεσία του, πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την αφαίρεση του οπλισμού του, ενώ μετακινήθηκε σε έτερη Υπηρεσία και τέθηκε σε διαθεσιμότητα».

