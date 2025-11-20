Ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη οδήγηση, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα, ασκήθηκε από τον εισαγγελέα στη Δήμητρα Ματσούκα.

Η ηθοποιός θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο για να δικαστεί.

Υπενθυμίζεται πως η κ. Ματσούκα συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου στην περιοχή της Βουλιαγμένης, να οδηγεί το όχημα της υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ειδικότερα, περίπου στις 23:30 στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Δάφνης άνδρες της Τροχαίας έκαναν σήμα στην ηθοποιό να σταματήσει για έλεγχο καθώς κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κινούνταν με ταχύτητα 97 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 50 χλμ/ώρα.

Στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του έλεγχου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το όχημα της δεν έφερε πινακίδες, καθώς τις είχαν αφαιρεθεί λόγω παράνομης στάθμευσης, ενώ της είχε αφαιρεθεί και το δίπλωμα.

Επιπρόσθετα οι αστυνομικοί υπέβαλαν την ηθοποιό σε έλεγχο αλκοτέστ το οποίο έδειξε 0,42 mg/l στην πρώτη μέτρηση και 0,38 mg/l στη δεύτερη. Υπενθυμίζεται ότι το επιτρεπόμενο όριο είναι 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

