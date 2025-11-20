Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για τον 16χρονο που εντοπίστηκε με μπαλτά, έξω από το 1ο ΕΠΑΛ, στην Πετρούπολη από τυχαίο έλεγχο της ομάδας ΟΠΚΕ.

Ο ανήλικος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 ισχυρίζεται πως είχε τον μπαλτά 29 εκατοστών για προστασία.

Παράλληλα, αποκαλύπτεται πως μέσα στο σχολείο υπάρχουν ακροδεξιοί ανήλικοι που δεν δίστασαν να αναρτήσουν και πανό στο σχολείο, το οποίο τελούσε υπό κατάληψη την προηγούμενη εβδομάδα, που έγραφε «όχι στον μύθο του Πολυτεχνείου», με τα σύμβολα της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

Γονέας μιλώντας στο ΑΝΤ1, επιβεβαίωσε πως στο σχολείο υπάρχει ακροδεξιά ομάδα, η οποία επιτίθεται σε αλλοδαπά παιδιά. Σημειώνεται πως το παιδί με τον μπαλτά, είναι αλβανικής καταγωγής και πιθανώς να ήταν θύμα εκφοβισμού.

Συγκεκριμένα, ο γονέας ανέφερε: «Το σχολείο το έκλεισαν για βλακεία λόγους. Πήγε ο δήμος και είδες ότι δεν υπήρχε υλικοτεχνικό θέμα. Φυσικά και φοβόμαστε να μιλήσουμε. Μέσα υπάρχει μια ομάδα που ασκεί εκφοβισμό. Δεν θέλουν τους αλλοδαπούς… Δεν ξέρω πού πήγαινε αυτό το παιδί με τον μπαλτά. Τρομάζω και μόνο στην ιδέα ότι ήταν έξω από το σχολείο. Μπορεί να έμπαινε και μέσα. Θα τον έλεγχε κάποιος; Ευτυχώς που τον έληξε η αστυνομία απ’ έξω τυχαία νομίζω».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε πως «είναι ανησυχητικό περιστατικό. Σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά που είναι παραβατικά δεν γνωρίζουν πόσο σοβαρό είναι αυτό που πράττουν. Το παιδί αυτό ισχυρίστηκε πως κατείχε το αντικείμενο για την προστασία του, χωρίς βέβαια να εξηγήσει τον λόγο. Αλλά αυτό το υλικό (οι φωτογραφίες με τα συνθήματα της Χρυσής Αυγής), είναι κάτι που πρέπει να διερευνηθεί. Δεν γνωρίζουμε καν αν αυτά τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία του Πολυτεχνείου».

«Η αστυνομία βρίσκεται σε επικοινωνία με τους διευθυντές των σχολείων και σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοια περιστατικά να τα προλαβαίνουν», τόνισε η κ. Δημογλίδου.

