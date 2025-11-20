Ξεκίνησε η δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου - «Ήταν κατατρομοκρατημένος» κατέθεσε η συζυγός του

Της Έλενας Γαλάρη

Άρχισε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας η δίκη των δύο κατηγορουμένων για τη δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό στις 2 Ιουλίου 2024.

«Ρωτήστε με να σας πω για τη ζωή μου που μαύρισε, για τις ψυχές μας που είναι βιασμένες από τις 2 Ιουλίου. Αυτά ρωτήστε με να σας πω... Πώς υπάρχουμε χωρίς τον Παναγιώτη» είπε συντετριμμένη στους δικαστές η χήρα του τοπογράφου.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το εάν είχε δεχθεί απειλές είπε:

«Είχαμε δύο περιστατικά το 2021. Είχαμε ένα τον Μάρτιο μικρό περιστατικό ξυλοδαρμού και δεν δώσαμε σημασία. Μετά είχαμε τον Σεπτέμβριο. Σε αυτό το περιστατικό άκουσα φωνές και είδα μια μηχανή να είναι κρυμμένη κάτω από ένα δέντρο. Ακούστηκε ένα 'βοήθεια, χτυπήσανε το Παναγιώτη'. Τον βρήκα μέσα στα αίματα. Τον ρώτησα τι έγινε και μου είπε 'ήρθε κάποιος και όρμηξε πάνω μου και με χτύπησε'. Του έριξε ο δράστης τις μπουνιές και έφυγε. Ο άνδρας μου πήγε κατευθείαν στην αστυνομία» κατέθεσε η μάρτυρας.

Πρόεδρος: Πήγε κάπου το μυαλό του;

Μάρτυρας: Μου είπε ότι υποπτεύεται έναν άνθρωπο, μέχρι εκεί...

Πρόεδρος: Ποιον άνθρωπο;

Απαντώντας η χήρα του Π. Στάθη αναφέρθηκε σε μεσίτη στη Μύκονο: «Μάθαμε ότι αυτός ο άνθρωπος εκείνη την περίοδο δεν μιλούσε με καλά λόγια για τον Παναγιώτη. Είχαν μια συνεργασία που δεν προχώρησε. Μετά ο Παναγιώτης σταμάτησε κάθε συνεργασία μαζί του», τόνισε.

Πρόεδρος: Ο σύζυγος ένιωθε άγχος γι' αυτά τα δυο περιστατικά;

Μάρτυρας: Ήταν κατατρομοκρατημένος. Ένιωθε ασφαλής να πηγαινοέρχεται πάντα μαζί με κάποιον.

Πρόεδρος: Πόσο κράτησε αυτό το διάστημα της πίεσης που ένιωθε;

Μάρτυρας: Πολύ, μέχρι τη δολοφονία του...

Η μάρτυρας αναφέρθηκε σε συνεργασία του συζύγου της με μεσίτη στη Μύκονο, η οποία έληξε λόγω έντονης διαφωνίας για αγορά ενός ακινήτου.

Η δίκη συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

