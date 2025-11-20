Περιστέρι: Στο νοσοκομείο 16χρονος λόγω μέθης - Συνελήφθη υπεύθυνος μαγαζιού

Σε κινητοποίηση τέθηκαν τα ξημερώματα οι Αρχές στο Περιστέρι όταν ένας 16χρονος βρέθηκε σε άσχημη κατάσταση μετά από κατανάλωση αλκοόλ έξω από μαγαζί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 05:40 το πρωί, οπότε οι Αρχές ενημερώθηκαν για ανήλικο σε κατάσταση μέθης έξω από την επιχείρηση. Όταν έσπευσε περιπολικό στο σημείο δεν βρήκε κανέναν, ωστόσο στη συνέχεια η αστυνομία ενημερώθηκε για ανήλικο που μεταφέρθηκε σε κατάσταση μέθης στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο πατέρας του παιδιού για έκθεση και ο υπεύθυνος του μαγαζιού για τη διάθεση αλκοόλ σε ανήλικους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.