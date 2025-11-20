Λογαριασμός
Περιστέρι: Στο νοσοκομείο 16χρονος λόγω μέθης - Συνελήφθη υπεύθυνος μαγαζιού

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα - Ο 16χρονος βρέθηκε σε άσχημη κατάσταση μετά από κατανάλωση αλκοόλ έξω από μαγαζί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ποτό

Σε κινητοποίηση τέθηκαν τα ξημερώματα οι Αρχές στο Περιστέρι όταν ένας 16χρονος βρέθηκε σε άσχημη κατάσταση μετά από κατανάλωση αλκοόλ έξω από μαγαζί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 05:40 το πρωί, οπότε οι Αρχές ενημερώθηκαν για ανήλικο σε κατάσταση μέθης έξω από την επιχείρηση. Όταν έσπευσε περιπολικό στο σημείο δεν βρήκε κανέναν, ωστόσο στη συνέχεια η αστυνομία ενημερώθηκε για ανήλικο που μεταφέρθηκε σε κατάσταση μέθης στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο πατέρας του παιδιού για έκθεση και ο υπεύθυνος του μαγαζιού για τη διάθεση αλκοόλ σε ανήλικους.

