Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση στον ιατροδικαστή Χανίων και στον διευθυντή του εργαστηρίου τοξικολογίας στην Κρήτη. Οι ίδιοι πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να παραποιούσαν και αλλοίωναν εργαστηριακές εξετάσεις σε ποινικές υποθέσεις.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα έγινε γνωστό πως προσήχθησαν το πρωί της Πέμπτης (23/7) σε μεγάλη επιχείρηση που είχε στηθεί στο νησί, ο Ιατροδικαστής Χανίων, ένας δικηγόρος από τα Χανιά και δύο άτομα από το εργαστήριο τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ωστόσο, συνελήφθησαν μόνο ο ιατροδικαστής Χανίων και ο διευθυντής του εργαστηρίου τοξικολογίας του Πανεπιστημίου στην Κρήτη.

Πηγή: skai.gr

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