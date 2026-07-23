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Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτική έκταση στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής

Στο σημείο έσπευσαν 33 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη

UPDATE: 17:06
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Πυορσβεστική ελικόπτερο

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτική έκταση στην τοπική κοινότητα Γαλάτιστας στο Δήμο Πολύγυρου.

Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες ή υποδομές, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα (23 Ιουλίου 2026), περίπου στις 16:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. 

Στο σημείο έσπευσαν 33 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης  ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό  Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Χαλκιδική
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