Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτική έκταση στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτική έκταση στην τοπική κοινότητα Γαλάτιστας στο Δήμο Πολύγυρου.

Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες ή υποδομές, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα (23 Ιουλίου 2026), περίπου στις 16:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο σημείο έσπευσαν 33 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Πηγή: skai.gr

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