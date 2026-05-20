Ποινές φυλάκισης χωρίς αναστολή επέβαλε αργά χθες, Τρίτη 19 Μαΐου, το βράδυ το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Μυτιλήνης σε ζευγάρι Τούρκων πολιτών που αντιμετώπιζαν κατηγορίες για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Στον 37χρονο Τούρκο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 28 μηνών και στην 33χρονη σύζυγό του ποινή φυλάκισης 23 μηνών. Και οι δύο ποινές επιβλήθηκαν χωρίς αναστολή, ενώ το δικαστήριο απέρριψε όλα τα αιτήματα της υπεράσπισης, μεταξύ των οποίων και αυτό της αναστολής εκτέλεσης της ποινής μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Αποτέλεσμα της απόφασης είναι σήμερα οι δύο Τούρκοι επισκέπτες στη Μυτιλήνη να οδηγούνται στις φυλακές.

Το ζευγάρι είχε συλληφθεί την περασμένη Κυριακή, 17 Μαϊου, κατά την είσοδό του στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Σε έλεγχο της ΑΑΔΕ στο Τελωνείο Μυτιλήνης βρέθηκαν στο αυτοκίνητο -ιδιοκτησίας της γυναίκας- 201 σφαίρες των εννέα χιλιοστών, οι οποίες ήταν συσκευασμένες σε τέσσερα πακέτα των 50 τεμαχίων καθώς και επιπλέον μία μεμονωμένη σφαίρα. Επίσης, βρέθηκαν θήκες και ζώνες όπλων, χωρίς τα όπλα, ενώ κατασχέθηκαν και 44 πακέτα λαθραίων τσιγάρων διαφορετικών εμπορικών σημάτων.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν ένα laptop, δύο κινητά τηλέφωνα, 2 smartwatch, καθώς και φάκελος με 16 έγγραφα. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος Μυτιλήνης.

Στην απολογία του, στο τέλος της μαραθώνιας διαδικασίας που ξεκίνησε το πρωί και ολοκληρώθηκε στις 20:30, ο 37χρονος υποστήριξε ότι τα φυσίγγια βρίσκονταν στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου από αμέλεια. Όπως είπε, εργάζεται σε εταιρεία εμπορίας χρυσού στην Τουρκία και κατέχει νόμιμα όπλο επειδή παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας. Σημειώνεται ότι, όπως κατατέθηκε, στην Τουρκία η κατοχή σφαιρών δεν αποτελεί αδίκημα εφόσον υπάρχει νόμιμη άδεια οπλοκατοχής.

Η εισαγγελέας πρότεινε ακόμα αυστηρότερες ποινές από τις επιβληθείσες. Ειδικότερα, πρότεινε ποινές φυλάκισης 3,5 ετών για τον κάθε κατηγορούμενο, ενώ το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου. Δεν αποδέχθηκε, όμως, τον ισχυρισμό των κατηγορουμένων για άγνοια των ελληνικών νόμων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

