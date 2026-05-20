Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εξιχνιάστηκαν απάτες με πρόσχημα οικονομικές εκκρεμότητες συγγενών στη Θεσσαλονίκη

Οι απάτες έλαβαν χώρα το Φεβρουάριο και τον Απρίλιο - Οι δράστες εξαπατούσαν πολίτες με το πρόσχημα υποτιθέμενων οικονομικών οφειλών

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Περιπολικό

Δύο άτομα ταυτοποιήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. για εμπλοκή σε υποθέσεις απάτης στην περιοχή των Αμπελόκηπων - Μενεμένης, στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 28 και 35 ετών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε δύο περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών, με το πρόσχημα ότι συγγενικά πρόσωπα έχουν δήθεν οικονομικές οφειλές.

Οι απάτες τελέστηκαν το Φεβρουάριο και τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, με τη λεία των δραστών να ανέρχεται σε 1.800 ευρώ και χρυσαφικά, συνολικής αξίας 15.000 ευρώ.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη ΕΛ.ΑΣ. συλλήψεις
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark