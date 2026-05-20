Για τους τέσσερις αστυνομικούς που εμπλέκονται στη δολοφονία της κόρης του Κυριακής Γρίβα μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ ο πατέρας της Θανάσης, μετά και την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή τους σε δίκη.

«Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί, εάν έκαναν αυτό που έπρεπε, τη δουλειά τους βασικά να έκαναν, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Έστω τραυματισμένη θα είχε αναρρώσει αυτή τη στιγμή. Κανένας μα κανένας... δεν έκαναν αυτό που έπρεπε. Τα αυτονόητα της δουλειάς τους. Ορκίστηκαν για να προστατεύουν τον πολίτη. Τι έκαναν εκείνη τη στιγμή; Θα το πω κι άλλες φορές. Και συνέχεια θα το λέω. Υπάρχουνε παιδιά στην αστυνομία που έχουνε δώσει τη ζωή τους και το αίμα τους. Υπάρχουν παιδιά που κινδυνεύουν το βράδυ να μην γυρίσουν στο σπίτι. Από την εγκληματικότητα.

«Αυτοί οι τέσσερις-πέντε, όσοι είναι, εμπλέκονται σε αυτό το έγκλημα, έπρεπε να ντρέπονται. Να πετάξουν τη στολή τους και να φύγουνε μόνοι τους απ' το σώμα. Να ζητήσουνε μια συγγνώμη δημοσίως. Όχι σε μένα προσωπικά. Δημόσια στην Ελλάδα», ανέφερε.

Ερωτηθείς αν οι αστυνομικοί ζήτησαν συγγνώμη από τον ίδιο και την οικογένειά του, που δεν βοήθησαν την Κυριακή ο κ Γρίβας είπε: «Κανένας, μόνο ο ειδικός φρουρός ήρθε στο δικαστήριο όταν ήτανε να δικαστεί σαν μάρτυρας. Ήρθε και μου ζήτησε συγγνώμη και μου λέει: ''Έκανα λάθος''. Μου λέει: ''Ήτανε βλακεία μου''. . Αυτός που ήταν στο εξωτερικό φυλάκιο. Μόνο αυτός. Οι υπόλοιποι όχι, ούτε ο τηλεφωνητής, ούτε η επόπτρια. Η επόπτρια περίμενα ήρθε πολύ απαξιωτικό. Λες και ποιοι είμαστε εμείς που την πήγαμε τώρα στο δικαστήριο; Μας ήρθε στολισμένη, βαμμένη, λες και πήγαινε στα μπουζούκια. Η αξιωματικός υπηρεσίας, η κοπελίτσα. Ήρθε σαν να μην τρέχει τίποτα. Και λέει: ''Κάναμε το καθήκον μας''. Το καθήκον μας πού είναι, βρε παιδιά; Η κόρη μου πού είναι; Λιώνει. Λιώνει. Είναι στο μνήμα της μέσα και λιώνει. Αυτό είναι το καθήκον μας».

Ερωτηθείς σχετικά με το τι περιμένει τώρα μετά την πρόταση της εισαγγελέως, απάντησε: «Να τιμωρηθούνε με τη μέγιστη ποινή που τους αρμόζει. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και μπράβο στον κύριο εισαγγελέα που έκανε αυτή την παραπομπή να δικαστούνε για κακούργημα. Γιατί θα είναι προς παραδειγματισμό για τους υπόλοιπους, για κάποιους που αμαυρώνουν και σπιλώνουν το σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Δεν είναι μία θέση, ρε παιδιά, που είναι λειτούργημα αυτό το πράγμα. Τι να πω; Είναι λειτούργημα. Περιμένω τη μέγιστη ποινή. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα πια. Το παιδί μου το έχασα. Τουλάχιστον να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι».

Πηγή: skai.gr

