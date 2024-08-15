Με κομμένη την ανάσα παρακολούθησε όλη η Ελλάδα το μεσημέρι της Τρίτης την τραγική είδηση θανάτου ενός 8χρονου κοριτσιού σε κατασκήνωση στη Χαλκιδική.

Η οικογένειά της και η τοπική κοινωνία της Κηροκρήνης Χαλκιδικής, έχουν βυθιστεί στο πένθος. Απαντήσεις για ποιο λόγο το παιδί πνίγηκε στην πισίνα της κατασκήνωσης, ακόμη δεν έχουν δοθεί.

Χθες το πρωί βγήκαν και τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής όπου επιβεβαίωσαν πως ο θάνατος του κοριτσιού προήλθε από πνιγμό.

Μέχρι στιγμής οι πισίνες της κατασκήνωσης σφραγίστηκαν καθώς δεν τηρούσαν τις κατάλληλες προδιαγραφές. Οι άδειες τους ανακαλέστηκαν.

Για το τραγικό περιστατικό συνελήφθησαν ο 34χρονος αρχηγός της κατασκήνωσης και η 19χρονη ομαδάρχισσα όπου κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να γίνει η δίκη ενώ αναζητείται και ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης στο πλαίσιο του αυτόφωρου σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Τhesstoday.gr.

Παρά την μεγάλη αναστάτωση, δεν έχει βρεθεί ούτε ένας άνθρωπος να εξηγήσει στους γονείς του κοριτσιού για ποιον λόγο το παιδί τους πνίγηκε.

«Όλα είναι ανοιχτά για το τι έχει συμβεί, δεν μας είπαν τίποτα από την κατασκήνωση», ξέσπασε ο πατέρας της 8χρονης στο newsit.gr, αποκαλύπτοντας πως κάποιοι από την κατασκήνωση είπαν πως υπήρχε επίβλεψη ενώ άλλοι είπαν το αντίθετο.

«Αναρωτιόμαστε όλοι πώς είναι δυνατόν, να μην είδε κανείς ότι ένα οκτάχρονο κορίτσι έφυγε», είπε στο τέλος ο πατέρας.

«Δεν είδα κανέναν μέσα στην πισίνα και την κλείδωσα»

Μάρτυρας «κλειδί» για την υπόθεση, η ναυαγοσώστρια της κατασκήνωσης, έδωσε κατάθεση στην αστυνομία τονίζοντας πως πριν κλειδώσει την πισίνα κοίταξε μέσα και δεν είδε κανέναν.

«Μόλις τελείωσαν την κολύμβηση τα παιδιά —περίπου στις 13:15 σύμφωνα με το πρόγραμμα— κοίταξα μέσα στην πισίνα. Δεν είδα κανέναν μέσα σε αυτή και στη συνέχεια κλείδωσα τη διπλή πόρτα εισόδου», φέρεται να είπε στην κατάθεσή της, όπως μετέδωσε το Star.

Η ανακοίνωση της κατασκήνωσης

Μετά την τραγωδία η κατασκήνωση της Χαλκιδικής έβγαλε ανακοίνωση περιγράφοντας το τι συνέβη το μεσημέρι εκείνης της ημέρας.

«Σήμερα Τρίτη 13 Αυγούστου αφού είχε ολοκληρωθεί το μεσημεριανό φαγητό και οι κατασκηνωτές βρισκόταν στα δωμάτια τους για την μεσημεριανή ανάπαυση διαπιστώθηκε ότι έλειπε μία κατασκηνώτρια. Αμέσως ειδοποιήθηκε το αρχηγείο της κατασκήνωσης και ομάδα στελεχών άρχισε να την αναζητά στους χώρους της κατασκήνωσης.

Η κατασκηνώτρια εντοπίστηκε στην πισίνα χωρίς να έχει τις αισθήσεις της. Στην κατασκηνώτρια παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με τη μέθοδο της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και με τη χρήση απινιδωτή από το ιατρικό προσωπικό της κατασκήνωσης και το ΕΚΑΒ που καλέστηκε αμέσως στον χώρο.

Ασθενοφόρο μετέφερε την κατασκηνώτρια στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και κατόπιν στο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Θα θέλαμε να εκφράσουμε την βαθιά μας οδύνη για την απώλεια της κατασκηνώτριας μας και θα συνδράμουμε με κάθε τρόπο τις αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.