Από πνιγμό ο θάνατος της 8χρονης σε κατασκήνωση της Χαλκιδικής – Τι αναφέρει η ιατροδικαστική εξέταση

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο θάνατος του παιδιού προήλθε από πνιγμό

Λίγο πριν τις 10 το πρωί ολοκληρώθηκε η νεκροψία – νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης για το θάνατο της 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, όπως αναφέρει το thesstoday ο θάνατος προήλθε από πνιγμό, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές πληροφορίες ότι εντοπίστηκε μόνο του μέσα στην πισίνα της κατασκήνωσης.

Mετά τη σύλληψη της ομαδάρχισσας -που αφέθηκε ελεύθερη κατόπιν προφορικής εντολής του εισαγγελέα, συνελήφθη και ο 34χρονος «αρχηγός» της κατασκήνωσης. Ο άνδρας οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Κασσάνδρας, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Λίγη ώρα αργότερα αφέθηκε ελεύθερος και ο 34χρονος με εντολή εισαγγελέα. 

