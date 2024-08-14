Λογαριασμός
Ελεύθερος και ο αρχηγός της κατασκήνωσης στη Χαλκιδική που πνίγηκε η 8χρονη

Νωρίτερα ελεύθερη αφέθηκε και η 19χρονη ομαδάρχισσα 

πισίνα

Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα και ο αρχηγός της κατασκήνωσης που νωρίτερα είχε συλληφθεί με την κατηγορία της  ανθρωποκτονίας από αμέλεια, για τον πνιγμό της 8χρονης σε πισίνα.

Νωρίτερα ελεύθερη αφέθηκε και η 19χρονη ομαδάρχισσα που συνελήφθη για τον ίδιο λόγο.

Οι Αρχές συνεχίζουν να  παίρνουν καταθέσεις με τις συνθήκες για τα ακριβή αίτια της τραγωδία στην κατασκήνωση στην Κρυοπηγή να ερευνώνται.

