Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα και ο αρχηγός της κατασκήνωσης που νωρίτερα είχε συλληφθεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, για τον πνιγμό της 8χρονης σε πισίνα.

Νωρίτερα ελεύθερη αφέθηκε και η 19χρονη ομαδάρχισσα που συνελήφθη για τον ίδιο λόγο.

Οι Αρχές συνεχίζουν να παίρνουν καταθέσεις με τις συνθήκες για τα ακριβή αίτια της τραγωδία στην κατασκήνωση στην Κρυοπηγή να ερευνώνται.

Πηγή: skai.gr

