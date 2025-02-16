Πέτρος Ίμβριος: Δύσκολες ώρες για τον τραγουδιστή - Έχασε τη μητέρα του

Εξαιρετικά δύσκολες είναι οι τελευταίες ώρες για τον Πέτρο Ίμβριο καθώς η πολυαγαπημένη μητέρα του έφυγε από τη ζωή.

Την τραγική είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος μέσω μιας ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πιο συγκεκριμένα, ο Πέτρος Ίμβριος, που πριν τρία χρόνια έχασε και τον πατέρα του, δημοσίευσε μια φωτογραφία με τη μητέρα του και την αποχαιρέτησε με ένα πολύ συγκινητικό και μακροσκελές κείμενο.

«Μανούλα μου….. Ηρωίδα μου, καρδιά μου, αγάπη μου μοναδική. Πόσο πονάει η απουσία σου. Η ζωή σου ολόκληρη, ήταν μια υπομονή από τα παιδικά σου χρόνια, μέχρι και σήμερα που κουράστηκες πια και επέλεξες να φύγεις . Μια υπομονή όμως, που αντιμετώπιζες χωρίς βογγητό και γκρίνια, γεμάτη θετική σκέψη και αγάπη !

Την αγάπη, που την μοίραζες απλόχερα, σε όλο τον κόσμο γύρω σου και που μας δίδαξες κι εμάς . Μαζί με την τιμιότητα, τη δικαιοσύνη, την περηφάνεια, την μετριοφροσύνη και πολλές άλλες αρετές που χρειάζεται κάθε Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ. Εννοείται πως όλες τις μανούλες του κόσμου τις χαρακτηρίζει η αγάπη, αλλά εσύ ήσουν κάτι παραπάνω . Και όχι επειδή είσαι η μάνα η δικιά μας.

Αλλά επειδή είσαι η Χρύσα, που όλοι αγαπούνε, για την καλοσύνη της και την αγάπη που έδινε σε ΟΛΟΥΣ απλόχερα και με ανιδιοτέλεια ! Είσαι η Χρύσα με γνώσεις του δημοτικού…. αλλά με ψυχή μυαλό και συμπεριφορά χιλίων πανεπιστημιακών πτυχίων ! Σ αγαπώ μανούλα μου . Και θα σ αγαπώ, μέχρι να έρθω να σε ανταμώσω .

Δώσε φιλιά στον παππού τον Πέτρο, στον μπαμπά και σε όλους τους αγαπημένους που θα ανταμώσεις εκεί . Είσαι, ήσουν και θα είσαι, σε ΟΛΑ και για ΠΑΝΤΑ, ο οδηγός και ο λαμπερός ΦΑΡΟΣ της ζωής μου! ΜΟΥ ΛΕΙΠΕΙΣ……………..», έγραψε στην ανάρτησή του ο Πέτρος Ίμβριος.

Πηγή: skai.gr

