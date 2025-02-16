Λογαριασμός
Τροχαίο δυστύχημα στη Φυλή με έναν 15χρονο νεκρό - Τρεις σοβαρά τραυματίες (video)

Συνολικά τέσσερα άτομα επέβαιναν στο όχημα με τον έναν από αυτούς να έχει ακρωτηριαστεί

Δυστύχημα

Ανείπωτη τραγωδία συνέβη το πρωί της Κυριακής, περίπου στις 7 στη Φυλή και συγκεκριμένα στην οδό Ιάσμου όταν ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του όταν εξετράπη το ΙΧ, στο οποίο επέβαινε. Από τη σφοδρή σύγκρουση ο ανήλικος έχασε τη ζωή του στο σημείο, ενώ άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Συνολικά τέσσερα άτομα επέβαιναν στο όχημα με τον έναν από αυτούς να έχει ακρωτηριαστεί. Ο πιο ελαφρά τραυματίας έχει μεταφερθεί στο Αττικό, ενώ οι δύο πιο σοβαρά μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στον Ευαγγελισμό.

TAGS: Δυστύχημα Φυλή
