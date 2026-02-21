Συναγερμός έχει σημάνει στον Εβρο εξαιτίας της μεγάλης ανόδου των υδάτων του ποταμού, με τεράστιες εκτάσεις να έχουν πλημμυρίσει, ενώ 50.000 στρέμματα βρίσκονται ήδη κάτω από το νερό.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο pameevro.gr, οι μεγάλες ποσότητες υδάτων που κατεβαίνουν από τη Βουλγαρία έχουν οδηγήσει σε δραματική αύξηση της στάθμης των ποταμών, δημιουργώντας ασφυκτικές συνθήκες σε αγροτικές εκτάσεις, αγροτικούς δρόμους και χαμηλά σημεία του οδικού δικτύου.

Αυτή την ώρα, βρίσκονται σε οριακή κατάσταση όλες οι πεδινές περιοχές του Δήμου Σουφλίου στον Εβρο, καθώς η επικίνδυνη αύξηση της στάθμης των υδάτων έχει προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές, με το νερό να φτάνει πλέον μέχρι τον δρόμο και τον κόμβο της Δαδιάς.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, με τις Αρχές να απευθύνουν σαφείς προειδοποιήσεις προς τους πολίτες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.