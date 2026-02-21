Λαμία: Σε εξέλιξη οι έρευνες στο Βελούχι για τον εντοπισμό 74χρονου πεζοπόρου

Συναγερμός έχει σημάνει στις πυροσβεστικές δυνάμεις, στην Πολιτική Προστασία, σε εθελοντικές ομάδες, αλλά και σε μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Καρπενησίου, μετά την εξαφάνιση ενός 74χρονου άνδρα κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο Βελούχι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 74χρονος συμμετείχε σε ομάδα 17 ατόμων που ανέβηκαν στο Βελούχι προς την κορυφή του βουνού, ωστόσο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες χάθηκαν τα ίχνη του. Πρόκειται, μάλιστα, για τον άνθρωπο που φέρεται να ήταν και ο αρχηγός της ομάδας.

Όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία, το κινητό τηλέφωνο του 74χρονου βρίσκεται ακόμη σε λειτουργία, ωστόσο, παρά τις επανειλημμένες κλήσεις, δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να εντοπίσουν το στίγμα του κινητού τηλεφώνου, προκειμένου να προσανατολίσουν τις έρευνες σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο και απαιτητικό σημείο της περιοχής.

Οι συνθήκες καθίστανται ολοένα και πιο δύσκολες, καθώς στην περιοχή έχει πλέον πέσει σκοτάδι, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τις προσπάθειες εντοπισμού. Για τον λόγο αυτό οι δυνάμεις ενισχύονται, ενώ ήδη έχει κινητοποιηθεί και ειδικό κλιμάκιο της 7ης ΕΜΑΚ από τη Λαμία, προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

