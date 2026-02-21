Κατέρρευσε πάτωμα ταβέρνας στη Ροδόπη - Δύο άτομα στο νοσοκομείο (Φωτογραφίες)

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το μεσημέρι, περί των 14:30 σε ταβέρνα στη Ροδόπη, όταν μέρος του πατώματος υποχώρησε ξαφνικά. Σύμφωνα με πληροφορίες του xronos.gr, περίπου 15 πελάτες βρέθηκαν στο κενό, καθώς το δάπεδο κατέρρευσε, προκαλώντας σκηνές πανικού.

Επικράτησε αναστάτωση μέχρι να εκκενωθεί ο χώρος.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και πυροσβεστική καθώς και το ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, από τον τόπο του συμβάντος προσήλθαν στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής 9 άτομα. Εκ των τραυματιών οι 6 μεταφέρθηκαν με το ΕΚΑΒ και οι 3 με δικά τους οχήματα. Η κατάσταση όλων των τραυματιών ήταν καλή. Έγιναν 2 εισαγωγές, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, για παρακολούθηση. Οι υπόλοιποι τραυματίες έλαβαν τις απαραίτητες οδηγίες και αποχώρησαν από το νοσοκομείο.

Για το περιστατικό η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη των ιδιοκτητών της ταβέρνας, οι οποίοι κατηγορούνται για σωματικές βλάβες από αμέλεια.

Πηγή: skai.gr

