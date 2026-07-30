Ολονύχτια μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή του Πλωμαρίου Λέσβου, με το πρώτο φως της ημέρας να βρίσκει τα εναέρια μέσα και πάλι στον αέρα, πραγματοποιώντας στοχευμένες ρίψεις νερού στα πιο ενεργά μέτωπα.

Παρά τη σχετική βελτίωση της εικόνας, οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για νέες αναζωπυρώσεις.

«Τώρα, με το πρώτο φως της ημέρας, τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Βέβαια, πετούν ξανά τα εναέρια μέσα και υπάρχει ακόμη αέρας. Περάσαμε ένα δύσκολο βράδυ με αρκετές αναζωπυρώσεις», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3 ο δήμαρχος Μυτιλήνης, Παναγιώτης Χριστόφας.

Όπως τόνισε, η κινητοποίηση παραμένει καθολική, με όλες τις δυνάμεις να βρίσκονται στο πεδίο.

«Δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε σε επιφυλακή. Η Πυροσβεστική, η Πολιτική Προστασία του δήμου, οι εθελοντές και οι κάτοικοι είμαστε όλοι εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που εκτυλίχθηκαν στις παρυφές του οικισμού του Πλωμαρίου, σημειώνοντας πως, παρά τη μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων, υπήρξαν χρονικές στιγμές κατά τις οποίες η κατάσταση έγινε ιδιαίτερα κρίσιμη.

«Η φωτιά βρίσκεται στις παρυφές της κωμόπολης του Πλωμαρίου. Κάποια στιγμή, παρότι επιχειρούσαν πολλά εναέρια μέσα και όλες οι επίγειες δυνάμεις, τα πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εικόνα αυτή την ώρα εμφανίζεται σαφώς βελτιωμένη, χωρίς όμως να έχει εξαλειφθεί ο κίνδυνος.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ύφεση. Υπάρχουν, όμως, μικρές αναζωπυρώσεις. Οι ελιές δεν σβήνουν εύκολα και αυτό δυσκολεύει πολύ την κατάσταση», σημείωσε.

Η πυρκαγιά καίει κυρίως ελαιοκαλλιέργειες, ενώ σε ορισμένα σημεία επεκτείνεται και σε μικρές δασικές εκτάσεις. Το δύσβατο ανάγλυφο, με λόφους και χαράδρες, δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβαση των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ οι ελιές διατηρούν εστίες για πολλές ώρες, προκαλώντας συνεχείς αναζωπυρώσεις ακόμη και σε περιοχές όπου είχαν προηγηθεί επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες, πέντε πεζοπόρα τμήματα, 19 πυροσβεστικά οχήματα, δεκάδες εθελοντές, καθώς και 34 μέλη πεζοπόρων ομάδων, εκ των οποίων 20 έφτασαν από τη Θεσσαλονίκη για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η συνδρομή των εναέριων μέσων, τα οποία από τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιούν συνεχείς και στοχευμένες ρίψεις νερού, με στόχο να περιορίσουν τις ενεργές εστίες πριν ενισχυθούν εκ νέου οι άνεμοι, όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για τις μεσημβρινές ώρες.

Ο κ. Χριστόφας υπενθύμισε ότι χθες εκδόθηκε προληπτικό μήνυμα μέσω του 112, με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν, κυρίως προληπτικά, ηλικιωμένοι κάτοικοι από την περιοχή με τη συνδρομή της Αστυνομίας.

«Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Αλλά και χθες, αργά το βράδυ, γύρω στις 20:00, τα πράγματα έδειχναν καλύτερα και στη συνέχεια είχαμε νέες αναζωπυρώσεις μέσα στη νύχτα», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι οι επόμενες ώρες θα είναι καθοριστικές για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

Παρά τη σχετική βελτίωση της εικόνας, η Πυροσβεστική αποφεύγει να μιλήσει για οριοθέτηση του μετώπου, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και οι διάσπαρτες εστίες διατηρούν τον κίνδυνο νέας επέκτασης της φωτιάς σε υψηλά επίπεδα.

Πηγή: skai.gr

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