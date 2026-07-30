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Ισραήλ: Νεκροί δύο διοικητές της Χαμάς σε πλήγματα στη Γάζα

Πρόκειται για τον διοικητή της ομάδας ελεύθερων σκοπευτών του Τάγματος Νουσεϊράτ και έναν διοικητή διμοιρία στη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς

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Ισραήλ Χαμάς

Τον θάνατο δύο στελεχών της Χαμάς σε στοχευμένες αεροπορικές επιδρομές στο βόρειο και το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο νότιο τμήμα της Γάζας σκοτώθηκε ο Άχμαντ Χισάμ Μαχμούντ Λουχ, διοικητής της ομάδας ελεύθερων σκοπευτών του Τάγματος Νουσεϊράτ της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ο Λουχ ήταν ο τελευταίος διοικητής της συγκεκριμένης ομάδας που παρέμενε ενεργός, προσθέτοντας ότι ο θάνατός του εντάσσεται σε σειρά στοχευμένων επιχειρήσεων εναντίον διοικητών ομάδων ελεύθερων σκοπευτών του τάγματος.

Σε ξεχωριστό πλήγμα που σημειώθηκε την ίδια ημέρα στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας σκοτώθηκε ο Μαχμούντ Αλί Μαχμούντ Ταρούς, διοικητής διμοιρίας στη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς.

Κατά τον ισραηλινό στρατό, ο Ταρούς είχε διεισδύσει στο ισραηλινό έδαφος κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις υποστήριξαν ότι οι δύο άνδρες συμμετείχαν, τόσο κατά τη διάρκεια του πολέμου όσο και το τελευταίο διάστημα, στον σχεδιασμό επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών και πολιτών και ότι αποτελούσαν απειλή για τις δυνάμεις τους.

Παράλληλα, ανέφεραν ότι οι μονάδες της Νότιας Διοίκησης παραμένουν αναπτυγμένες στην περιοχή σύμφωνα με τη συμφωνία και θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση κάθε απειλής.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ισραήλ Κρίση στη Μέση Ανατολή Χαμάς Λωρίδα της Γάζας
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