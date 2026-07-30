Ισραήλ: Νεκροί δύο διοικητές της Χαμάς σε πλήγματα στη Γάζα

Τον θάνατο δύο στελεχών της Χαμάς σε στοχευμένες αεροπορικές επιδρομές στο βόρειο και το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο νότιο τμήμα της Γάζας σκοτώθηκε ο Άχμαντ Χισάμ Μαχμούντ Λουχ, διοικητής της ομάδας ελεύθερων σκοπευτών του Τάγματος Νουσεϊράτ της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ο Λουχ ήταν ο τελευταίος διοικητής της συγκεκριμένης ομάδας που παρέμενε ενεργός, προσθέτοντας ότι ο θάνατός του εντάσσεται σε σειρά στοχευμένων επιχειρήσεων εναντίον διοικητών ομάδων ελεύθερων σκοπευτών του τάγματος.

Σε ξεχωριστό πλήγμα που σημειώθηκε την ίδια ημέρα στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας σκοτώθηκε ο Μαχμούντ Αλί Μαχμούντ Ταρούς, διοικητής διμοιρίας στη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς.

Κατά τον ισραηλινό στρατό, ο Ταρούς είχε διεισδύσει στο ισραηλινό έδαφος κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

🔴ارتش اسرائیل فرمانده تیم تک‌تیراندازی گردان النصیرات در سازمان تروریستی حماس و یک تروریست که در ۷ اکتبر به خاک اسرائیل نفوذ کرده بود را به هلاکت رساند



⭕️ارتش اسرائیل اوایل هفته جاری (دوشنبه) در جنوب نوار غزه حمله‌ای انجام داد و احمد هشام محمود لوح، فرمانده تیم تک‌تیراندازی… pic.twitter.com/pY0xdurlPC — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) July 30, 2026

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις υποστήριξαν ότι οι δύο άνδρες συμμετείχαν, τόσο κατά τη διάρκεια του πολέμου όσο και το τελευταίο διάστημα, στον σχεδιασμό επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών και πολιτών και ότι αποτελούσαν απειλή για τις δυνάμεις τους.

Παράλληλα, ανέφεραν ότι οι μονάδες της Νότιας Διοίκησης παραμένουν αναπτυγμένες στην περιοχή σύμφωνα με τη συμφωνία και θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση κάθε απειλής.



Πηγή: skai.gr

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