Ανεξέλεγκτη μαίνεται ακόμη η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, κάνοντας στάχτη μεγάλες εκτάσεις. Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη να συγκρατήσουν τις φλόγες που έχουν κάψει γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο.

Στο σημείο επιχειρούν 45 υδροφόρα οχήματα της πυροσβεστικής από όλους τους σταθμούς της Κρήτης, 10 ομάδες της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και πεζοπόρων τμημάτων άλλων υπηρεσιών της Π.Υ. και πάνω από 160 πυροσβέστες που βρίσκονται κατά ομάδες διασκορπισμένες στις εστίες.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην #πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση Αγίου Βασιλείου Κρήτης και επιχειρούν 224 #πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων της 3ης, 19ης και 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 53 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 30, 2026

Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας, περιφέρειας και ΟΤΑ του Ρεθύμνου, ενώ μεγάλο έργο έχουν προσφέρει εθελοντές πολίτες και κάτοικοι των πληγεισών περιοχών της ευρύτερης περιοχής και χωριών του Αγίου Βασιλείου.

Μπαράζ από 112 τη νύχτα

Τα τελευταία μηνύματα από το 112 της Πολιτικής Προστασίας ήχησαν στις 23:46, όταν εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Λίγκρες με κατεύθυνση προς τις κοινότητες Αγαλιανός και Κεραμές, ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 23:35, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής με κατεύθυνση προς Αγαλιανό και Κεραμές.

Στις 06.30 αναμένονται στο λιμάνι της Σούδας, στα Χανιά, ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά, ακόμη 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Τεράστιες καταστροφές

Οι καταστροφές σύμφωνα με τη μέχρι αυτή την ώρα εικόνα είναι τεράστιες και δίνεται αγώνας να σωθούν, όπως επισημαίνουν αρμόδιοι, περιουσίες και να μην καούν σπίτια.

Για τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, Ορνέ και Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου, σε ετοιμότητα παραμένουν 7 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Έχουν ακόμη κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Επιστήμονες σημείωσαν πως η πυρκαγιά, με το πλούμιο του καπνού -τον ανοδικό σχηματισμό του- και την προσεγγιστική θέση της εστίας όπως καταγράφηκε από τον δορυφόρο Meteosat-12 της EUMETSAT και επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ακολούθησε πορεία προς νότο, οδηγούμενη από επικρατούντες ανέμους, έχοντας διανύσει απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων.

Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας: Δύσκολη εικόνα - Μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 έκανε λόγο για μια δύσκολη εικόνα. «Δυστυχώς χτες δεν μπόρεσαν να επιχειρήσουν εναέρια λόγω των συνθηκών. Ελπίζω να γίνει σήμερα, ήδη βρίσκονται στον αέρα», ανέφερε αρχικά.

Όπως σημείωσε «η φωτιά πέρασε κυριολεκτικά μέσα από κάποιους οικισμούς, οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν συντεταγμένα. Αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή. Χτες είχαμε για την απώλεια τω δύο πυροσβεστών».

Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τη Γαλήνη, λόγω των ισχυρών ανέμων, επισημαίνει ο κ. Τσαπάκος.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις, ενώ σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, δεν απειλούνται χωριά.

Έκανε επίσης κάλεσμα στους πολίτες «όταν ακούν 112 ή οδηγίες καλό είναι να τα τηρούν ευλαβικά. Στο Ρέθυμνο υπήρχαν αντιρρήσεις, όμως ο κόσμος τώρα καταλαβαίνει. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε την πολυτέλεια για διαφορετικό».

Κατέληξε λέγοντας πως τις επόμενες ώρες θα μπορέσει να γίνει απολογισμός των ζημιών. «Αυτό που προέχει τώρα είναι να θέσουμε τη φωτιά υπό έλεγχο».

Καλύτερη η εικόνα στη Σητεία

Στη Σητεία η εικόνα της μεγάλης φωτιάς είναι καλύτερη, έχει οροθετηθεί σε βουνοκορφή, «δύσκολα προσεγγίσιμη», σύμφωνα με το συντονιστικό Κέντρο, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές και πιστεύεται πως με τη βοήθεια των εναέριων μέσων που θα συνδράμουν στην πυρόσβεση από το πρωί με ρίψεις, θα κατορθωθεί η κατάσβεσή της.

Στο σημείο, στην ευρύτερη περιοχή Αθερινόλακου, δρουν 8 οχήματα μία ομάδα ΕΜΟΔΕ, 25 πυροσβέστες, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου ιδιωτών και της περιφέρειας.

Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στους δύο πυροσβέστες

Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα δύσκολη για το Ρέθυμνο, καθώς την αγωνία για την εξέλιξη της πυρκαγιάς βαραίνει περισσότερο ο χαμός των δύο πυροσβεστών, που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.

Σήμερα συγγενείς, συνάδελφοι και πολίτες θα πουν το τελευταίο «αντίο» στους δύο άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος. Η κηδεία του 25χρονου πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, στην περιοχή Επισκοπείου του Φουρφουρά, ενώ στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία του 58χρονου πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Γερακάρι Αμαρίου.

Πηγή: skai.gr

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