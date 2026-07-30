Τουρκία: Συνελήφθη ακόμη ένας δήμαρχος της αντιπολίτευσης

Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σήμερα, Πέμπτη, στη σύλληψη του δημάρχου της Ετιμεσγκούτ της Άγκυρας, Ερντάλ Μπεσίκτσιογλου, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενες υποθέσεις διαφθοράς, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NTV και άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο δημαρχείο.

Πρόκειται για το πιο πρόσφατο επεισόδιο στην πρωτοφανή δικαστική εκστρατεία που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Τουρκία εναντίον δήμων οι οποίοι διοικούνται από το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης και αντιτίθενται στον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με το NTV, οι εισαγγελικές αρχές είχαν ξεκινήσει τον Μάρτιο έρευνα για υπεξαίρεση στον δήμο, έπειτα από τον εντοπισμό οικονομικών παρατυπιών στα λογιστικά του στοιχεία.

Κύμα διώξεων

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, την Τετάρτη, η αστυνομία είχε συλλάβει και τη δήμαρχο της περιοχής Ουσκουντάρ της Κωνσταντινούπολης, μαζί με ακόμη πέντε άτομα, με κατηγορίες που αφορούν φερόμενες παρατυπίες στην έκδοση οικοδομικών αδειών, καθώς και αδειών χρήσης κτιρίων.

Η τουρκική αντιπολίτευση κάνει λόγο για κύμα διώξεων από το 2024, υποστηρίζοντας ότι πίσω από τις έρευνες κρύβονται πολιτικά κίνητρα που αποσκοπούν στην αποδυνάμωσή της. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση επιμένει ότι η τουρκική Δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα και χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις.

Πηγή: skai.gr

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