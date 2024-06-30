Τουρκία: Συνελήφθησαν τουλάχιστον 15 διαδηλωτές στη συγκέντρωση Pride

Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε τουλάχιστον 15 διαδηλωτές στην Κωνσταντινούπολη την Κυριακή για συμμετοχή σε απαγορευμένη συγκέντρωση LGBT Pride, δήλωσε μάρτυρας του Reuters.

Το Γραφείο του Κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης είχε δηλώσει νωρίτερα την Κυριακή ότι η Πορεία Υπερηφάνειας δεν θα επιτραπεί. Η τουρκική αστυνομία απέκλεισε το κέντρο της Κωνσταντινούπολης για να αποτρέψει τη διεξαγωγή της πορείας, κλείνοντας σταθμούς του μετρό και εμποδίζοντας την κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους.

🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ 22.İstanbul Onur Yürüyüşü, Bağdat Caddesi’nde başladı.



“Polisi kandırmaktan, bizimle uğraşmak zorunda bırakmaktan hiç bıkmadık!” pic.twitter.com/fBcUfqtY1n — Tuğçe Yılmaz (@tucyil) June 30, 2024

Το ισλαμικό ΑΚ Κόμμα του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν έχει σκληρύνει τη ρητορική του κατά της LGBT κοινότητας την τελευταία δεκαετία και απαγόρευσε τις πορείες υπερηφάνειας από το 2015, επικαλούμενο «λόγους ασφαλείας».

Το Γραφείο του Κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης χαρακτήρισε παράνομες τις οργανώσεις που ζητούσαν την Πορεία Υπερηφάνειας.

Μετά την απαγόρευση, ομάδες LGBT συγκεντρώθηκαν σε ένα άλλο μέρος της Κωνσταντινούπολης στην ασιατική πλευρά, με έναν εκπρόσωπο να διαβάζει μια δήλωση που έλεγε: «Δεν κουραζόμαστε ποτέ να εξαπατάμε την αστυνομία και να την αναγκάζουμε να ασχοληθεί μαζί μας».

«Έχετε κλείσει όλους τους δρόμους και τις πλατείες, έχετε σταματήσει τη ζωή μιας ολόκληρης πόλης, αλλά έχετε ξεχάσει ότι θα βρεθούμε αν χρειαστεί».

Οι αστυνομικοί ερεύνησαν τους δρόμους για διαδηλωτές και συνέλαβαν τουλάχιστον 15 άτομα, είπε ο μάρτυρας του Reuters.

Πηγή: skai.gr

