Προβάδισμα με ποσοστό 33-34% δίνουν στην Εθνική Συσπείρωση τα πρώτα exit polls, τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει το Νέο Λαϊκό Μέτωπο της αριστεράς με ποσοστό 29-30%, ενώ στην τρίτη θέση και με ποσοστό 22-23% έρχεται η συμμαχία του Μακρόν Ensemble, σύμφωνα με το βελγικό μέσο La Libre.

Οι ψηφοφόροι προσήλθαν στις κάλπες για να εκλέξουν τους 577 εκπροσώπους τους στην Εθνοσυνέλευση, σε μια εκλογική διαδικασία που αποτελεί την πλέον κρίσιμη για το μέλλον της χώρας καθώς διακυβεύεται η διεθνή θέση της.

Μια νέα πλειοψηφία βουλευτών που αντιτίθενται στον Μακρόν αναμένεται να αλλάξει ριζικά την εσωτερική και εξωτερική πολιτική της Γαλλίας.

Μια ακροδεξιά κυβέρνηση θα μπορούσε να θέσει τη Γαλλία σε τροχιά σύγκρουσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ η Εθνική Συσπείρωση δεν υποστηρίζει πλέον την αποχώρηση από το μπλοκ, πολλές από τις προτάσεις της θα συγκρούονται με τις ευρωπαϊκές συνθήκες ή θα παρεμποδίσουν τη συνεργασία με τη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις προβλέπουν ότι η Εθνική Συσπείρωση θα συγκεντρώσει περίπου το 36% των ψήφων στον πρώτο γύρο, το αριστερό Νέο Λαϊκό Μέτωπο περίπου 28% και, η συμμαχία του Μακρόν αναμένεται να φτάσει περίπου 21%.

Πηγή: skai.gr

