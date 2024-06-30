Νέο κύμα κακοκαιρίας πλήττει την βορειοδυτική Ιταλία. Εξαιτίας συνεχών βροχοπτώσεων, προκλήθηκαν πλημμύρες στην περιφέρεια Πεδεμόντιο, με πρωτεύουσα το Τορίνο.

Οι πυροσβέστες και η Πολιτική Προστασία, στην περιοχή Κιαλαμπέρτο μετέφεραν σε ασφαλές σημείο πενήντα ανθρώπους που ζουν σε πολυκατοικία η οποία βρίσκεται δίπλα σε χείμαρρο.

Στην Λοκάνα, έξω από το Τορίνο, τριάντα επτά πελάτες εστιατορίου είχαν εγκλωβιστεί, πάντα εξαιτίας των ορμητικών υδάτων και μπόρεσαν να απομακρυνθούν με πλωτά μέσα της Πολιτικής Προστασίας.

Στην περιοχή Μακουνιάγκα υπερχείλισε χείμαρρος, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα ενώ στο Βάρτσο, σημειώθηκε κατολίσθηση και σαράντα τουρίστες έχουν μεταφερθεί, προσωρινά, σε ορεινό καταφύγιο.

Ελικόπτερα των Πυροσβεστών, αυτή την ώρα καταγράφουν το σύνολο των ζημιών και τυχόν άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, στην όλη περιοχή.

Ο Φραντσέσκο Πιετρασάντα, πρόεδρος της ορεινής ένωσης Βαλσέσια, στην ευρύτερη περιοχή την πόλη Βερτσέλι, δήλωσε ότι «οι βροχές της περασμένης νύχτας προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές, αλλά από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτει να υπάρχουν θύματα».

Στο ιταλόφωνο, ελβετικό καντόνι Τιτσίνο, κατολίσθηση προκάλεσε τον θάνατο δυο ανθρώπων ενώ υπάρχει και ένας αγνοούμενος.

Το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας έπληξε, κυρίως, την περιοχή Βισλέτο, όπου κατέρρευσε η τοπική γέφυρα. Κάτι που δυσχεραίνει την προσπάθεια παροχής βοήθειας, όπως έκαναν γνωστό οι τοπικές αρχές.

Για προληπτικούς λόγους, εκκενώθηκαν ένα θερινό κάμπινγκ και μια σχολή ποδοσφαίρου, χωρίς να σημειωθούν ιδιαίτερα προβλήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

