Φιλικά προσκείμενος στο Κρεμλίνο ο Νέος Πατριάρχης της Βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας

Η Βουλγαρική Ορθόδοξη Εκκλησία, παραδοσιακά κοντά στη Ρωσία, εξέλεξε νέο Πατριάρχη, τον Δανιήλ, 52 ετών, ο οποίος έχει πάρει θέσεις υπέρ του Κρεμλίνου μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο νέος Πατριάρχης Βουλγαρίας εξελέγη από την Πατριαρχική Εκλογική Συνέλευση στον δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας στην οποία συμμετείχαν ο Μητροπολίτης Βράτσης κ. Γρηγόριος και ο Μητροπολίτης Βιδινίου κ. Δανιήλ. 69 ψήφους έλαβε ο Μητροπολίτης Βιδινίου κ. Δανιήλ, 66 ψήφους ο Μητροπολίτης Βράτσης Γρηγόριος, ενώ υπήρχαν και τρία άκυρα ψηφοδέλτια.

Ο Δανιήλ διαδέχεται τον χαρισματικό πατριάρχη Νεόφυτο, ο οποίος πέθανε τον Μάρτιο αφού είχε λειτουργήσει για περισσότερα από δέκα χρόνια, και ο οποίος είχε ζητήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο νέος Πατριάρχης έχει, αντιθέτως, υποστηρίξει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σε ένα μεγάλης διάρκειας βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε το 2023.

Ο ίδιος επίσης επέκρινε έντονα την απέλαση που αποφάσισε η βουλγαρική κυβέρνηση, τον Σεπτέμβριο του 2023, του επικεφαλής του Μετοχίου της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Σόφια, Αρχιεπισκόπου Βασιανού, και δύο Λευκορώσων ιερέων που κατηγορήθηκαν ότι εξυπηρετούσαν ρωσικά γεωπολιτικά συμφέροντα.

Ο Ρώσος Πατριάρχης Κύριλλος που υποστηρίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν ήταν παρών στην τελετή.

Αντιθέτως, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος παρευρέθηκε στην τελετή ενθρόνισης του Πατριάρχη.

Τον Ιούλιο του 2023, ο Βαρθολομαίος τέλεσε λειτουργία στην Κωνσταντινούπολη στη μνήμη των θυμάτων του πολέμου στην Ουκρανία, παρουσία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ουκρανική Εκκλησία ανακοίνωσε τον Μάιο του 2022 τη ρήξη με τη ρωσική Εκκλησία, ανακηρύσσοντας «την πλήρη ανεξαρτησία της» από τις ρωσικές θρησκευτικές αρχές.

Μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, σλαβική και ορθόδοξη χώρα, η Βουλγαρία βρίσκεται ιστορικά και πολιτιστικά κοντά στη Μόσχα. Αλλά οι σχέσεις έχουν τεταθεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

