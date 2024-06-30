Στην Ελβετία αγνοείται η τύχη ανθρώπων στο νοτιοανατολικό καντόνι του Τιτσίνο έπειτα από κατολίσθηση που προκλήθηκε από καταρρακτώδεις βροχές, οι οποίες πλήττουν από χθες, Σάββατο, μεγάλο μέρος της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Σφοδρές καταιγίδες «προκάλεσαν κατολίσθηση στην περιφέρεια της Φοντάνα (στο βορειοδυτικό τμήμα του καντονιού) και αγνοείται η τύχη ανθρώπων», ανέφερε η αστυνομία του ιταλόφωνου Τιτσίνο σε ανακοίνωσή της, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης είναι ιδαίτερα δύσκολες εξαιτίας των κακών μετεωρολογικών συνθηκών, ανέφερε η ίδια πηγή.

Έκκληση για την εκκένωση των σπιτιών, που βρίσκονται κοντά στον ποταμό Μάτζια, έγινε νωρίς σήμερα το πρωί προς τους κατοίκους του Πράτο-Σόρνικο και της κοιλάδας του Μάτζια, όπου αναζητούνται οι αγνοούμενοι.

Οι δρόμοι είναι αποκλεισμένοι και τα κάμπινγκ κατά μήκος του ποταμού εκκενώθηκαν, ανακοίνωσε ακόμα η αστυνομία του καντονιού.

Εξάλλου μια γέφυρα παρασύρθηκε από τα νερά με αποτέλεσμα να αποκλεισθεί μια οδός στο καντόνι.

Κοιλάδες που βρίσκονται κοντά στην κοιλάδα του Μάτζια δεν είναι πλέον προσβάσιμες και η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί. Ένα μέρος του καντονιού δεν έχει επίσης πόσιμο νερό, σύμφωνα με το ομοσπονδιακό σύστημα συναγερμού Swissalert.

Μεγάλο μέρος της Ελβετίας πλήττεται από χθες, Σάββατο, το απόγευμα από σφοδρές καταιγίδες και οι βροχοπτώσεις είναι πολύ ισχυρές.

Υπερχειλίσεις του Ροδανού και παραποτάμων του, που έχουν φουσκώσει από τα νερά της βροχής και από το λιώσιμο των πάγων, έχουν αναγκάσει εκατοντάδες ανθρώπους να απομακρυνθούν ενώ έχουν κλείσει επίσης πολλοί δρόμοι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές του Βαλέ (νοτιοδυτική Ελβετία).

Η χώρα είχε ήδη πληγεί από σφοδρές καταιγίδες με ασυνήθιστα ισχυρές βροχοπτώσεις στη διάρκεια του περασμένου σαββατοκύριακου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα νεκρό, ενώ προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στις νοτιοανατολικές περιοχές της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

