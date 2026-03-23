Την οργή του εκφράζει με ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς, απευθύνοντας δριμύ κατηγορώ για όσα συνέβησαν κατά την έναρξη της δίκης για το δυστύχημα των Τεμπών.

Ο Νίκος Πλακιάς που στο δυστύχημα έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του, καταφέρεται εναντίον του Γιώργου Φλωρίδη, ζητώντας από τον πρωθυπουργό να παραιτήσει τον υπουργό του, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη.

«Μια δίκαιη δίκη σε μια αίθουσα που δεν έχετε ξαναδεί. Απο ότι καταλάβαμε σήμερα αν η δίκη γίνει όπως έγινε η αίθουσα , καλύτερα να μην ξαναβρεθούμε ποτέ ξανά εκεί !!! Λυπάμαι αν βγήκα δύο χρόνια τώρα και έλεγα ότι πιστεύω στην Ελληνική Δικαιοσύνη.» γράφει ο πατέρας των δύο κοριτσιών.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά:

Πριν τρία χρόνια μπάζωσαν τα παιδιά μου και τα πέταξαν 12 χιλιόμετρα μακριά ,

σε ένα οικόπεδο στην μέση του πουθενά .

Σήμερα μπάζωσαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας μας μέσα σε μια αίθουσα που ετοίμαζε και καμάρωνε για αυτήν ο Γιώργος Φλωρίδης δύο χρόνια τώρα .

Μια έδρα αποτελούμενη από φοβισμένα όργανα της δικαιοσύνης, έρμαια μέσα σε ένα κλουβί τρία επι τρία .

Μια αίθουσα που κόστισε 1.500.000€ .

Ακριβώς όπως στο μπάζωμα που δώσανε 800.000€ έτσι και τώρα 1.500.000€ για να μπαζωθεί η υπόθεση .

Όπως μας αντιμετώπισαν τρία χρόνια τώρα έτσι συνεχίζουν να μας αντιμετωπίζουν ακόμα και σήμερα .

@kmitsotakis πρέπει χτες κιόλας να παραιτήσετε τον συγκεκριμένο υπουργό όπως και να μπείτε σε σκέψεις για όλα αυτά που λέγατε τόσα χρόνια .

Μια δίκαιη δίκη σε μια αίθουσα που δεν έχετε ξαναδεί .

Απο ότι καταλάβαμε σήμερα αν η δίκη γίνει όπως έγινε η αίθουσα , καλύτερα να μην ξαναβρεθούμε ποτέ ξανά εκεί !!!

Λυπάμαι αν βγήκα δύο χρόνια τώρα και έλεγα ότι πιστεύω στην Ελληνική Δικαιοσύνη.

Λυπάμαι ειλικρινά.

Έλεγα πάντα ότι θα περιμένω να τελειώσει η δίκη και μετά θα σας πω τι πιστεύω για εκείνη .

Πλέον από σήμερα γνωρίζω ότι δεν θα υπάρξει καμία δικαίωση σε αυτό το δικαστήριο .

Ντροπή σας @georgefloridis και ντροπή και σε εσάς @kmitsotakis για την ασέβεια απέναντι στην οικογένεια μας .

Μια οικογένεια που θρηνεί τρία κορίτσια 20 χρονών ..

Σήμερα μπάζωσαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας μας μέσα σε μια αίθουσα που ετοίμαζε και καμάρωνε για αυτήν ο @georgefloridis δύο χρόνια τώρα .

Μια έδρα… pic.twitter.com/EDnqJ6hT9F — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) March 23, 2026

Πηγή: skai.gr

