Το θέμα της καταλληλόλητας της αίθουσας απασχόλησε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας στην πρώτη συνεδρίαση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με την επόμενη δικάσιμο να ορίζεται η Τετάρτη 1 Απριλίου

Σήμερα το πρωί, μετά την έναρξη της συνεδρίασης και μόλις έγινε αντιληπτό ότι δεν χωράνε όλοι οι συγγενείς θυμάτων και δικηγόροι στην κύρια αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη, οι συνήγοροι προς υποστήριξη της κατηγορίας προέβαλαν τις ενστάσεις τους για την συνέχεια της δίκης στη συγκεκριμένη αίθουσα.

Να σημειωθεί πως η δίκη διεξάγεται στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» (πρώην Τ.Ε.Ι. Λάρισας) όπου υπάρχουν διάφορα επίπεδα μέσα στο ακροατήριο από τα οποία μπορεί κάποιος να παρακολουθεί την εξέλιξη της δίκης μέσω τηλεόρασης. Ωστόσο η κύρια αίθουσα με την έδρα του δικαστηρίου γέμισε ασφυκτικά με δικηγόρους, συγγενείς θυμάτων, επιζώντες, δημοσιογράφους και άλλους πολίτες με τους συνηγόρους να θέτουν το θέμα της ασφαλούς διεξαγωγής της δίκης ενώ και οι συγγενείς διαμαρτυρήθηκαν για το γεγονός πως ήταν αναγκασμένοι να στέκονται όρθιοι.

Όπως ανέφερε στο δικαστήριο ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ανδρέας Κουτσόλαμπρος: «Η κατάσταση που βιώνουμε ως δικηγόροι είναι απαράδεκτη. Δηλώνουμε ότι θέλουμε να προχωρήσει η δίκη αλλά δεν μπορεί να γίνει υπό αυτές τις συνθήκες». Να σημειωθεί πως αρκετοί Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Ο κ. Κουτσολάμπρος μετά από αρκετές διακοπές της έδρας υπέβαλε αίτημα για διακοπή της σημερινής συνεδρίασης με βάση το άρθρο 22 και την παράγραφο 4 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών προκειμένου να βρεθεί άλλη λύση για την αίθουσα.

Η πρόταση της εισαγγελέως της Έδρας ήταν απορριπτική καθώς όπως τόνισε «δεν υπάρχει χώρος εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης». Το δικαστήριο στη συνέχεια αποφάσισε την πρόοδο της δίκης αλλά μόνο μέχρι και την νομιμοποίηση των κατηγορουμένων εκφωνώντας τα ονόματά τους. Ωστόσο η απόφαση της προέδρου προκάλεσε τις αντιδράσεις των συγγενών στο ακροατήριο καθιστώντας αδύνατη τη συνέχεια της εκφώνησης των ονομάτων με την πρόεδρο να ανακοινώνει τη διακοπή και τη συνέχεια της δίκης την 1η Απριλίου.

Να σημειωθεί πως κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 36 στελέχη οργανισμών του ελληνικού σιδηροδρόμου -όπως ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΡΑΣ, Hellenic Train- και του Υπουργείο Μεταφορών, με τους 33 να κατηγορούνται σε βαθμό κακουργήματος.

Τα βασικά αδικήματα είναι το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους, η οποία πράξη είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ' εξακολούθηση και από κοινού και τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή, της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της παράβασης καθήκοντος.

Να σημειωθεί πως έξω από το Συνεδριακό Κέντρο υπήρξε κινητοποίηση φορέων και πολιτών, από διάφορα μέρη της Ελλάδας με ομάδα διαδηλωτών να γράφει στον δρόμο με κόκκινη μπογιά τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

