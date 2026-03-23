Σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκέντρωση των αυτοκινητιστών των ταξί στο Σύνταγμα. Οι απεργοί έχουν διαρκώς ανοιχτά τα «ραντάρ» τους για οδηγούς και ιδιοκτήτες που δεν τηρούν την απεργία. Σε αρκετές περιπτώσεις, όταν ταξί πέρασαν από δρόμους πέριξ του Συντάγματος πυροδοτήθηκε μεγάλη ένταση, με φραστικές επιθέσεις και καφέδες να εκσφενδονίζονται, ενώ σε άλλες στιγμές έφτασαν σχεδόν να πιαστούν στα χέρια.

Με μεγαλύτερη συμμετοχή από τις προηγούμενες κινητοποιήσεις, παλμό και πλήθος καπνογόνων «ανηφόρισαν» νωρίτερα προς τη Βουλή οι αυτοκινητιστές. Ο κλάδος των ταξί ζητά την άμεση απόσυρση του υπό ψήφιση νομοσχεδίου.

Πηγή: skai.gr

